Футболисты «Крыльев Советов» встретились с самарскими школьниками

Мероприятие прошло 6 марта в детской библиотеке №6.



В 2017 году самарской футбольной команде "Крылья Советов" исполняется 75 лет. В честь годовщины со дня образования команды детские библиотеки организуют серию встреч школьников с футболистами. На первое мероприятие приглашены полузащитник Сергей Еремеев и нападающий Вадим Ботов и учащиеся школы №77. В ходе встреч, проходящих под девизом "В футболе есть один закон: "Крылья" - новый чемпион!", дети познакомятся с историей самарской команды и примут участие в турнире "Лучший знаток футбола".