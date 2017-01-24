Фура врезалась в КамАЗ: пострадал один человек

Авария произошла вчера в 6:45 на трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе.



Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 51-летний водитель фуры Freightliner ехал со стороны Сызрани в направлении села Печерское. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную дистанцию, мужчина врезался в грузовик КамАЗ под управлением 27-летнего водителя. Последний ехал впереди в попутном направлении.



Предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. По данным полиции, в момент ДТП оба водителя были в трезвом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.