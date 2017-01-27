Фура Вольво выехала на встречку и врезалась в Шкоду. Один человек погиб, второй в больнице

45-летний водитель фуры Volvo ехал со стороны Казахстана в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, не справившись с управлением, в пути он выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с машиной Skoda Rapid под управлением 53-летнего мужчины.50-летний пассажир большегруза с травмами был доставлен в ближайшую больницу. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.