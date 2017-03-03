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Фрунзенский мост в Самаре возводят в круглосуточном режиме

В настоящее время основные работы ведутся на левом берегу реки Самара, где выполняется сборка пролетного строения моста.

Как сообщает пресс-служба облправительства, конструкция будет включать в себя три части: центральную и две боковые. Протяженность центрального сегмента составит 596,5 м, его установка будет осуществляться методом «надвижки». В настоящее время строители собирают первую из 12 секций центральной части пролетного строения, её длина составит 88,5 метров, а масса - более одной тысячи тонн.

Строительно-монтажные работы на мосту через озеро Банное были завершены в конце декабря минувшего года. С начала текущего года выполняется формирование и укрепление откосов насыпи у береговых опор №1 и №7 моста через озеро.

Напомним, шестиполосный мост через реку Самара протяженностью 667 метров будет включать в себя 7 пролетов длиной от 29 до 135 метров. На объекте производится поэтапный контроль качества работ. По данным на конец ноября минувшего года, Фрунзенский мост был готов на 20%. Кроме того, не так давно стало известно, что в проект Фрунзенского моста добавят съезды и эстакады. Они необходимы для распределения транспортных потоков.



Дата: 3 марта 2017 , 18:21
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: www.stroytransgaz.ru
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