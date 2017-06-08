Фрилансеров, которые легализуют свою деятельность, освободят от налогов до конца 2018 года

С 1 января 2017 года в налоговый кодекс было внесено новое положение, касающееся самозанятых граждан.



Самозанятые граждане или, как их называют в народе, фрилансеры - это предприниматели, которые могут легально заниматься некоторыми видами коммерческой деятельностью без постановки на учет в налоговой инспекции в качестве ИП. Официально, таких видов деятельности три: это репетиторы, люди, помогающие по хозяйству и осуществляющие уход за больными или детьми.



Как рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина, данная категория людей с 1 января 2017 года может легализовать свою деятельность, зарегистрировавшись в налоговом органе.



- Зарегистрироваться можно по соответствующему уведомлению установленного образца. При регистрации налоговым кодексом предусмотрено освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц и уплаты налоговых взносов на 2 года - до конца 2018, - сообщила Елена Данилкина.



Также перечень деятельности, для которой не нужно регистрироваться в качестве ИП, может быть расширен. Например, если человек зарабатывает видеосъемкой свадеб, он может обратиться в налоговую орган и зарегистрировать себя в качестве самозанятого.