Фотокорреспондент «СГ» стала лауреатом в двух номинациях конкурса "Самарский взгляд - 2017"

Не верьте тому, кто скажет, что фотография - это фиксация действительности. Каждая работа - это взгляд конкретного автора. И от его таланта, интеллекта, мировоззрения и настроения зависит то, что в конечном итоге мы станем считать документом, запечатлевшим реальность.



На итоговой выставке «Самарский взгляд» в галерее «Новое пространство» представлено 214 вариантов видения реальности от 68 авторов. Конкурс, организованный областной организацией Союза журналистов России и администрацией городского округа Самара, проходит уже в девятый раз. И всегда это уникальный шанс для жителей нашего города узнать, каким представляется окружающий мир фотографам со всех уголков России.



Люди, вооруженные камерой, часто видят то, мимо чего проходит большинство. Артемий Ломов, занявший первое место в номинации «Другая реальность», в своей серии «Проекция городских пространств» показал, сколько на окружающих нас улицах скрыто геометрических фигур.



Рамка фотографии выхватывает кусочки окружающей действительности, превращая ее в произведение искусства. Иногда место даже нельзя сразу узнать. И с удивлением видишь в подписи под снимком - Самара. Настолько непривычны ракурсы и выбор объектов. На фото Юлии Рубцовой «Ирония режиссера Открытие памятника Эльдару Рязанову» центральная фигура сюжета показана со спины, и мы видим происходящее глазами памятника. Перед нами открывается занимательная драматургия лиц журналистов, выражающих самые разные эмоции.



А в работе фотографа «Самарской газеты» Екатерины Елизаровой «Первомай» в центре сюжета - только руки высокопоставленных гостей трибуны и часть памятника Куйбышеву. Автор снимка, занявшего второе место в номинации «События», рассказала историю его создания:



- 1 мая. Очень жарко - первое жгучее весеннее солнце. Единственное место, где фотографы, работавшие на мероприятии, могли спрятаться, было место под трибуной. Я подумала: почему бы отсюда не сделать фотографию?



Так же, почти случайно, оказался на конкурсе снимок самарца Алексея Голякова, взявшего главный приз в номинации «Природа»:



- Думал, что мне дадут награду за снимок мотоцикла… Моя маленькая дочь выбрала эту работу: «Папа, отправь коряжки». Я и отправил.



Его ужасающие коряги в мороке тумана на фотографии «Добро пожаловать, путник…» напоминают материализовавшихся из кошмарного сна чудовищ.



Так же мрачны и работы Андрея Шапрана из Новосибирска. Но это уже не мифические ужасы, а пугающая реальность. Разламывающийся пополам дом, наклоненная башня, опрокинутая металлическая ракета с детской площадки. Эта серия «Северная территория. Чукотка» получила главную премию как лучшая художественная фотография. На снимке сибиряка черные птицы на фоне белесого неба напоминают рисунок на ткани. Николай Рамазанов из Курска, напротив, увидел крик в дырках на ткани свитера. А Максим Ефремов из Самары показал одушевленные рисунки на воде.



Председатель жюри конкурса «Самарский взгляд», преподаватель факультета журналистики МГУ и национальной школы телевидения Владимир Вяткин отметил, что фотография - искусство быстрого мышления и долгих размышлений. Оценить размышления авторов со всей России можно в галерее «Новое пространство» до 24 марта. (16+)



Комментарии:



Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики администрации городского округа Самара:



• Мне хочется поблагодарить жюри за нелегкую работу. Из года в год она становится сложнее. Работ присылают все больше, свыше 1500 в этот раз. Расширяется география конкурса. Растет список тем, которые раскрывают авторы. Разнообразие фотографий показало их творческий подход к съемке и то, как они любят город, его культуру и людей, которые здесь живут.



Ирина Цветкова, председатель областной организации Союза журналистов России:



• Мне всегда грустно, когда главные награды уезжают в другие города. Но нашим местным фотографам есть к чему стремиться, чтобы призы оставались в Самаре. Мне кажется, в профессиональном плане уровень нашего конкурса довольно высок. На следующий год у нас грандиозные планы: и Китай, и Америка, и Германия примут участие.