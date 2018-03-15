15 марта 2018 года,
17:34
$ 56.94    70.53   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Фотокорреспондент «СГ» стала лауреатом в двух номинациях конкурса "Самарский взгляд - 2017"

Не верьте тому, кто скажет, что фотография - это фиксация действительности. Каждая работа - это взгляд конкретного автора. И от его таланта, интеллекта, мировоззрения и настроения зависит то, что в конечном итоге мы станем считать документом, запечатлевшим реальность.

На итоговой выставке «Самарский взгляд» в галерее «Новое пространство» представлено 214 вариантов видения реальности от 68 авторов. Конкурс, организованный областной организацией Союза журналистов России и администрацией городского округа Самара, проходит уже в девятый раз. И всегда это уникальный шанс для жителей нашего города узнать, каким представляется окружающий мир фотографам со всех уголков России.

Люди, вооруженные камерой, часто видят то, мимо чего проходит большинство. Артемий Ломов, занявший первое место в номинации «Другая реальность», в своей серии «Проекция городских пространств» показал, сколько на окружающих нас улицах скрыто геометрических фигур.

Рамка фотографии выхватывает кусочки окружающей действительности, превращая ее в произведение искусства. Иногда место даже нельзя сразу узнать. И с удивлением видишь в подписи под снимком - Самара. Настолько непривычны ракурсы и выбор объектов. На фото Юлии Рубцовой «Ирония режиссера Открытие памятника Эльдару Рязанову» центральная фигура сюжета показана со спины, и мы видим происходящее глазами памятника. Перед нами открывается занимательная драматургия лиц журналистов, выражающих самые разные эмоции.

А в работе фотографа «Самарской газеты» Екатерины Елизаровой «Первомай» в центре сюжета - только руки высокопоставленных гостей трибуны и часть памятника Куйбышеву. Автор снимка, занявшего второе место в номинации «События», рассказала историю его создания:

- 1 мая. Очень жарко - первое жгучее весеннее солнце. Единственное место, где фотографы, работавшие на мероприятии, могли спрятаться, было место под трибуной. Я подумала: почему бы отсюда не сделать фотографию?

Так же, почти случайно, оказался на конкурсе снимок самарца Алексея Голякова, взявшего главный приз в номинации «Природа»:

- Думал, что мне дадут награду за снимок мотоцикла… Моя маленькая дочь выбрала эту работу: «Папа, отправь коряжки». Я и отправил.

Его ужасающие коряги в мороке тумана на фотографии «Добро пожаловать, путник…» напоминают материализовавшихся из кошмарного сна чудовищ.

Так же мрачны и работы Андрея Шапрана из Новосибирска. Но это уже не мифические ужасы, а пугающая реальность. Разламывающийся пополам дом, наклоненная башня, опрокинутая металлическая ракета с детской площадки. Эта серия «Северная территория. Чукотка» получила главную премию как лучшая художественная фотография. На снимке сибиряка черные птицы на фоне белесого неба напоминают рисунок на ткани. Николай Рамазанов из Курска, напротив, увидел крик в дырках на ткани свитера. А Максим Ефремов из Самары показал одушевленные рисунки на воде.

Председатель жюри конкурса «Самарский взгляд», преподаватель факультета журналистики МГУ и национальной школы телевидения Владимир Вяткин отметил, что фотография - искусство быстрого мышления и долгих размышлений. Оценить размышления авторов со всей России можно в галерее «Новое пространство» до 24 марта. (16+)

Комментарии:

Елена Рыжкова, руководитель управления информации и аналитики администрации городского округа Самара:

• Мне хочется поблагодарить жюри за нелегкую работу. Из года в год она становится сложнее. Работ присылают все больше, свыше 1500 в этот раз. Расширяется география конкурса. Растет список тем, которые раскрывают авторы. Разнообразие фотографий показало их творческий подход к съемке и то, как они любят город, его культуру и людей, которые здесь живут.

Ирина Цветкова, председатель областной организации Союза журналистов России:

• Мне всегда грустно, когда главные награды уезжают в другие города. Но нашим местным фотографам есть к чему стремиться, чтобы призы оставались в Самаре. Мне кажется, в профессиональном плане уровень нашего конкурса довольно высок. На следующий год у нас грандиозные планы: и Китай, и Америка, и Германия примут участие.
Дата: 15 марта 2018 , 10:16
171
Автор текста: Маргарита Петрова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Самое самарское. «Жигули» - горы, пиво и авто
15 марта 2018
23
Самое самарское. «Жигули» - горы, пиво и авто
В Самаре до конца марта продлится набор стюардов на ЧМ-2018
15 марта 2018
101
В Самаре до конца марта продлится набор стюардов на ЧМ-2018
Что самарские музеи приготовили гостям Чемпионата мира по футболу
15 марта 2018
97
Что самарские музеи приготовили гостям Чемпионата мира по футболу
Морозы задержатся в Самаре еще как минимум на неделю
15 марта 2018
130
Морозы задержатся в Самаре еще как минимум на неделю
Владимир Василенко:
15 марта 2018
192
Владимир Василенко: "Как люди скажут, так и будет"
На мартовские праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург
15 марта 2018
143
На мартовские праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух самарцев в пожаре
15 марта 2018
154
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух самарцев в пожаре
В Самаре на газовую трубу опрокинулась «четверка»: водитель погиб
15 марта 2018
226
В Самаре на газовую трубу опрокинулась «четверка»: водитель погиб
В Самаре чаще всего угоняют Тойоты
15 марта 2018
137
В Самаре чаще всего угоняют Тойоты
Лента новостей
15 марта 2018 , 16:37
101
В Самаре до конца марта продлится набор стюардов на ЧМ-2018
Прием заявок продлен в связи с тем, что не все желающие успевают оформить необходимые...
15 марта 2018 , 16:31
97
Что самарские музеи приготовили гостям Чемпионата мира по футболу
Жителей и гостей Самары в дни мундиаля ждут около двадцати культурных событий. 
13 марта 2018 , 16:08
41
Сбербанк начал выдавать льготные займы семьям с детьми
30 декабря 2017 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина правительство запустило...
15 марта 2018 , 16:14
130
Морозы задержатся в Самаре еще как минимум на неделю
Об этом специалист Приволжского УГМС Ирина Вытягова сообщила на пресс-конференции в...
15 марта 2018 , 14:27
192
Владимир Василенко: "Как люди скажут, так и будет"
В этом году в Самаре продолжат приводить в порядок общественные пространства.
15 марта 2018 , 13:59
143
На мартовские праздники самарцы чаще всего летали в Москву и Санкт-Петербург
С 7 по 11 марта аэропорт обслужил 30,2 тысячи пассажиров. Это на 28% больше, чем в аналогичный...
15 марта 2018 , 13:53
154
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух самарцев в пожаре
Трагедия произошла 17 февраля в одной из квартир дома на улице Мориса Тореза.
15 марта 2018 , 13:35
226
В Самаре на газовую трубу опрокинулась «четверка»: водитель погиб
ДТП произошло в среду, 14 марта, в 15:00 в Волжском районе.
15 марта 2018 , 13:16
157
Открываются прямые рейсы из Самары в Болонью
Авиакомпании формируют чартерное расписание на весну и лето.
15 марта 2018 , 12:35
144
Самарские «отличники» по нормам ГТО покажут свои умения на региональном уровне
В пятницу, 16 марта, на территории учебно-спортивного центра «Чайка» состоится...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
3142
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
6 марта 2018
2751
1
Владимир Путин в Самаре встретится с Дмитрием Азаровым и посетит БКК
В среду, 7 марта, наш город посетит президент России
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
2314
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
8 марта 2018
2214
В Самаре разыскивают двух пропавших школьниц
14-летних девочек последний раз видели в Октябрьском районе города.
Как прошел
27 февраля 2018
1899
Как прошел "Пластилиновый дождь"
Уличное искусство настолько полюбилось самарцам, что ежегодно проводимого летнего фестиваля...
5 марта 2018
748
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
495
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
407
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
В Самарской области в ДТП на
5 марта 2018
1317
В Самарской области в ДТП на "уфимке" погибли три человека
Авария произошла в воскресенье, 4 марта, в 14:50 на 1098 километре дороги М-5 «Урал».
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
5 марта 2018
1005
100 дней до ЧМ-2018. В Самаре пройдет спортивный праздник
Во вторник, 6 марта, останется ровно 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.