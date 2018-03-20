Фотограф Константин Рыбалко: «Любая съёмка, как первое свидание»

Фотограф Константин Рыбалко начал свой творческий путь в советское время. В его объектив попали строительство заводов, люди периода заката СССР, «звезды» нового времени. О поиске себя в «светописи», важности учебы и переходе от пленки к «цифре» он рассказал «Самарской газете».



- Где вы родились? Кто ваши родители?



- Я родился в 1958 году в Новокуйбышевске. Мама трудилась в торговле, а отец всю жизнь проработал в военизированной пожарной охране.



- Откуда любовь к фотографии?



- Наверное, у каждого человека есть свое предназначение. Если дать ему возможность самореализоваться, он обязательно найдет собственный путь. Мне повезло: родители привили уважение к труду, оставив право выбора профессии.



С детства я неплохо рисовал. В школе, а потом и на работе в качестве общественной нагрузки мне поручали выпуск стенгазет. Параллельно увлекался фотографией. Но это хобби, а профессия должна быть серьезной. Поэтому я устроился на теплоэлектроцентраль в химический цех, где занимался водоподготовкой целых десять лет.



В 1979 году у нас с женой родился первенец - Данил. Помня о том, что я когда-то увлекался съемкой, жена предложила купить аппарат, чтобы фотографировать ребенка. Так я вернулся к увлечению юности.



- Как вы вышли за рамки сугубо семейного летописца?



- Вначале друзья и знакомые, а потом и совершенно незнакомые мне люди, увидев мои работы, стали приглашать фотографировать своих детей. Наверное, мои снимки действительно отличались от тех, что делали другие. Хотя фотография была не так распространена, как сегодня, в силу своей специфики. Тогда шутили: «Хочешь разорить друга - подари ему фотоаппарат».



Понемногу расширялся круг клиентов, я набивал руку. Мои фотографии стали появляться в местных газетах, стали приглашать предприятия города: кому-то сфотографировать сотрудников на Доску почета, кому-то фотоальбомы оформить. Появился дополнительный заработок.



- Как постигали тонкости ремесла?



- Конечно, практика - это хорошо, но без теории - блуждание в потемках. Вначале я решил, что смогу самостоятельно ликвидировать пробелы, записался в библиотеку. Вечерами читал все книги, которые мне могли предоставить по фотографии. В результате через полгода у меня в голове образовалась такая каша! Даже появился страх, что я никогда не освою профессию. Поэтому, когда представилась возможность поехать учиться на фотожурналиста, я ею воспользовался. И в 1983 году отправился в Могилев на курс «Техника и технология фотографического процесса». В 1992-м окончил факультет фотожурналистики при Союзе журналистов в Москве. Учеба привела все мои знания в порядок. Пришло понимание, а с ним и уверенность.



- Кто из мировых или российских фотографов повлиял на ваш творческий взгляд?



- Знакомство с творчеством нескольких мастеров прошлого столетия предопределило мою дальнейшую судьбу. Это Анри Картье Брессон - французский мастер, пионер фотожурналистики. Его черно-белые шедевры считаются настоящими произведениями искусства. Евгений Халдей - фотограф Великой Отечественной войны, снявший водружение флага над рейхстагом, подписание акта капитуляции Германии. Дмитрий Бальтерманц - советский фотокорреспондент, который в годы войны был военкором газет «Известия» и «На разгром врага». Александр Родченко - фотограф, художник театра и кино, основоположник дизайна и рекламы в СССР.



- Чем вам запомнился советский период?



- Время бежит быстро, если ты постоянно занят любимым делом. Вот пробежали 1970-е годы, оставив в душе счастливые воспоминания беззаботности, просвистели 1980-е с митингами и перестройкой, пришли 1990-е со своими проблемами. Тогда, в начале девяностых, освоил профессию видеооператора, и первый видеофильм для городского телевидения «Аврора» снимал я.



Чем особо запомнился советский период - это страшный дефицит на фоторынке. Все приходилось доставать через Москву, особенно импортные фотоматериалы, пленки, бумагу, химию. А еще нельзя было купить какие-то приспособления для фотографии, все приходилось делать вручную, что-то придумывать. Так что без смекалки невозможно было заниматься этим ремеслом.



- Когда увлечение стало действительно основным делом?



- Семья росла - трое детей, и зарплаты, даже с подработками и гонорарами, стало маловато. Поэтому в 1996 году я организовал фотосалон «Константин и компания», а короче - «КониКа». Спасибо японцам, они тогда раскрутили бренд «Коника», ну а я просто использовал созвучие в своих интересах. И это был удачный ход.



Популярность фотосалона в Новокуйбышевске была велика. Приглашали фотографировать все важные события, происходившие в городе. Тогда много звезд российского шоу-бизнеса приезжали с концертами, и мне довелось снимать Башмета, Меладзе, Насырова, Нагиева, Скляра и Корнелюка, всех уже и не помню. Кстати, первые профессиональные наборы открыток о Новокуйбышевске были разработаны и отпечатаны в «КониКе».



- Помните свой первый фотоаппарат? И вообще, какая техника вам нравится?



- За 40 лет работы в моих руках побывали «Киев-19», «Киев-20», «Киев-60», Minolta, Nikon, Yashica, Canon, но первым, конечно, был «Зенит». Все фотографы того времени работали в основном с этой машиной, неприхотливой и надежной.



- Скучаете по пленке? В ней ведь осталась некая прелесть, дух того времени…



- Да, на смену пленке пришла «цифра», это упростило фотографический процесс, сделав его доступным для большинства. И мы уже не снимаем, а «фоткаем», «щелкаем», не задумываясь о композиции или световом решении. Пропала таинственность самого процесса рождения фотоснимка. Как-то все забыли, что фотография - это универсальный способ передачи информации. Только фотография имеет исключительную особенность - документальность. Согласитесь, при покупке в киоске газеты наш выбор в первую очередь обусловлен яркой фотографией на обложке, а не текстом. Ну а пленка, она много сделала. Именно пленка запечатлела историю XIX и XX веков. Да и сегодня, в XXI веке, она не утратила своей актуальности. Например, киноформат IMAX показывает, что пленку еще рано списывать.



- Какая съемка запомнилась больше других?



- Для меня любая фотосъемка как первое свидание. Если все получилось, значит, еще не растерял опыт и мастерство, если нет - работаю над ошибками. Профессионал тем и отличается от любителя, что он видит свои недочеты и знает, как их исправить.



- Что вас вдохновляет на новые фотоработы?



- Люблю снимать людей, городские пейзажи, Волгу и Жигули. Природа подарила нам такую уникальную красоту, что невозможно не влюбиться в эти места. Неповторимые закаты и рассветы над Волгой, ее широта и величие всегда волновали и будут волновать людей.

