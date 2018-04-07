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Фонтан у Ладьи испытают 20 апреля

В пятницу, 6 апреля, глава Самары Елена Лапушкина побывала в знаковых местах города, которые обновляют в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу.

Отправной точкой стал Струковский сад, капитальный ремонт которого был начат в прошлом году. Сегодня работы находятся в стадии завершения.

- Почти полностью уложено плиточное покрытие. Осталось обустроить газоны, установить мобильные туалеты, завершить отделку летней эстрады и шахматного домика. Также в ближайшее время здесь будет построен скейт-парк, - доложил представитель подрядной организации ООО «ПСК «Волга» Андрей Шнайдер. - На эстраде рабочие обновляют облицовку и покрытие сцены. Чтобы сделать строение максимально безопасным, деревянные конструкции обрабатывают огнебиозащитой.

Скейт-парк по плану должен стать главной «фишкой» популярного места отдыха. Изначально предполагалось, что сооружение будет металлическим, но в итоге было решено сделать его бетонным.

- Здесь даже можно будет устраивать международные соревнования, - заверил Шнайдер.

И все-таки Струковский сад сохранит свой образ ретропарка. На его аллеях уже установлено 185 световых опор в «пушкинском» стиле. Фонтаны «Мальчик и девочка» и «У грота» практически готовы к работе. Появились и новые объекты, которые наверняка понравятся жителям и гостям города: чугунная беседка с резным декором и деревянная пергола с качелями.

По словам подрядчиков, общее выполнение работ достигло 90 процентов. Остаются последние штрихи. Например, постелить 1,5 га рулонного газона, 3,5 га покрытия уже на месте. Многолетние цветы, кустарники и деревья в парке высажены. В конце апреля на газонах появятся однолетники.

- Рассчитываем, что Струковский сад будет открыт к майским праздникам, - говорит Андрей Шнайдер.

Глава Самары поручила подрядчику ускорить работы и обратить внимание на эстетику подсобных помещений.

Затем глава города посетила четвертую очередь набережной в районе Ладьи. Представитель подрядчика Денис Шапошников рассказал, что здесь осталось выполнить те работы по благоустройству, которые нельзя проводить в зимний период. Ключевые объекты этого места отдыха практически готовы.

Работы по Ладье завершены на 95 процентов. Что касается нового фонтана, его облицовку гранитом закончат в ближайшее время. Пробный пуск назначен на 20 апреля.

В целом на набережной осталось уложить порядка 6,5 тысячи кв. м плитки. До начала мая работы должны быть завершены.

- Сейчас мы вывозим с территории снег и грунт. В работе участвуют 100 человек, задействована 21 коммунальная машина, - рассказал мэру Шапошников.

Тем не менее глава Самары высказала замечания по поводу количества бригад и машин.

- Я вижу, что строительные материалы завезены, работы ведутся. Но усилия необходимо увеличить, - поручила Елена Лапушкина.

Также она отметила, что сейчас рассматривается возможность уложить у Ладьи вместо запланированного по проекту обычного покрытия красный асфальт - такой цвет изначально был у этого участка набережной. Окончательное решение будет принято на днях с учетом мнения жителей.

- Приезжая на объект, всегда хочется увидеть, что все работы уже завершены. К сожалению, в реальной жизни так не бывает. На обоих объектах подрядчикам установлены жесткие сроки, за исполнением которых в ежедневном режиме ведется контроль с фотофиксацией, - сказала по завершении совещания Елена Лапушкина. - Вопрос о цвете асфальта на набережной сейчас активно обсуждается, у нас еще есть время для принятия решения. Последнее слово в этом вопросе будет за жителями: если они решат, что нужно сохранить традиционный красный асфальт, то так и будет.  
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Дата: 7 апреля 2018 , 10:49
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Екатерина Елизарова
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