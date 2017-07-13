Фонтан «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской отремонтируют в этом году

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, победителю торгов на ремонт фонтана нужно будет сначала провести демонтажные работы (разборку облицовки стен из гранитных плит, трубопроводов, имеющихся вертикальных и горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций). После этого подрядчику необходимо будет смонтировать каркас фонтана, провести облицовочные работы, смонтировать системы водоснабжения и наружные сети водоотведения. Также в список обязательных работ входит благоустройство прилегающей территории.Все работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.