Фонтан «Красное знамя» на пересечении Красноармейской и Чапаевской отремонтируют в этом году
Работы обойдутся в 15,9 млн рублей. Необходимые средства будут выделены из городского бюджета.
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, победителю торгов на ремонт фонтана нужно будет сначала провести демонтажные работы (разборку облицовки стен из гранитных плит, трубопроводов, имеющихся вертикальных и горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций). После этого подрядчику необходимо будет смонтировать каркас фонтана, провести облицовочные работы, смонтировать системы водоснабжения и наружные сети водоотведения. Также в список обязательных работ входит благоустройство прилегающей территории.
Все работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.
Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, победителю торгов на ремонт фонтана нужно будет сначала провести демонтажные работы (разборку облицовки стен из гранитных плит, трубопроводов, имеющихся вертикальных и горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций). После этого подрядчику необходимо будет смонтировать каркас фонтана, провести облицовочные работы, смонтировать системы водоснабжения и наружные сети водоотведения. Также в список обязательных работ входит благоустройство прилегающей территории.
Все работы должны быть выполнены до 30 ноября текущего года.
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