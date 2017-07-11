Фонд капремонта вновь не нашёл кредиторов на обновление фасадов на гостевых маршрутах к ЧМ-2018
Причина - ни один банк не подал заявки на участие в торгах на предоставление займов организации в размере 350 млн рублей и 150 млн рублей. В результате аукционы были признаны несостоявшимися.
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» объявлял аукцион на предоставление кредита на сумму 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги организация в 2017 году планировала выполнить ремонт фасадов и крыш 238 зданий, а также домов, расположенных в районе улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской. Здания находятся на гостевых туристических маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
20 июня региональный оператор предоставил sgpress.ru список первых 100 домов, по которым уже прошли торги.
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта» объявлял аукцион на предоставление кредита на сумму 1,8 миллиарда рублей. На эти деньги организация в 2017 году планировала выполнить ремонт фасадов и крыш 238 зданий, а также домов, расположенных в районе улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской. Здания находятся на гостевых туристических маршрутах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
20 июня региональный оператор предоставил sgpress.ru список первых 100 домов, по которым уже прошли торги.
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