Финал «Лета с футбольным мячом» планируют провести в парке Гагарина в Самаре
Итоговые матчи ориентировочно пройдут в парке 23 августа. Такую дату обозначил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов на рабочем совещании в четверг, 27 июля. Он добавил, что дату могут и перенести.
Турнир «Лето с футбольным мячом» проводится в Самаре с 2008 года по инициативе регионального отделения политической партии «Единая Россия». С 2010 года турнир приобрел статус городского мероприятия, а на сегодняшний день он проходит уже по всей Самарской области. Это уже девятое «Лето с футбольным мячом».
На финальную игру в парк Гагарина приедут 24 команды со всех уголков Самарской области, которые определятся по итогам промежуточных этапов турнира. Традиционно пройдут и игры капитанов с известными в спорте людьми. Уже есть договоренность с послом Самары на ЧМ-2018 Евгением Савиным, с игроками «Крыльев Советов».
- В этом году наш традиционный турнир хочется сделать особенно интересным как для самих игроков, так и для всех жителей и гостей Самарской губернии. Это должен быть праздник, достойный города, который принимает матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Очень важно выполнить все задачи — построить стадион, гостиницы и тренировочные площадки, сделать дороги. А среди людей должна царить футбольная атмосфера. Наш турнир «Лето с футбольным мячом» способствует созданию этой атмосферы, - считает Александр Фетисов.
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