Фигуристка Ирина Слуцкая провела мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом
В пятницу, 12 мая, Самара стала местом проведения Всероссийской акции «Жить, побеждая диабет». Акция уже прошла по десятку регионов страны, теперь в нее включился наш город.
В Самаре представляла оздоровительный марафон прославленная фигуристка, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, четырехкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая. Первой встречей в рамках акции сегодня утром стало заседание круглого стола в Самарской губернской Думе. Тему «Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента» за круглым столом обсуждали депутаты, медики, фармацевты, представители общественных организаций, пропагандирующих оздоровительные практики.
- Сегодня собрались вместе те, кому небезразлична тема здорового образа жизни. Это люди неравнодушные, - подчеркнула председатель думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. – Мы сегодня планируем выработать рекомендации для всех ветвей власти, для общественных институтов, чтобы они стали руководством к действию. Пока мы здоровы, никто не задумывается о таких страшных показателях: в стране сахарным диабетом страдают 4,5 млн человек, только в Самарской области это заболевание диагностировано у 925 детей. От осложнения вследствие сахарного диабета в стране каждый год умирают более 66 тыс. человек.
- Да, сейчас появляются новые эффективные медицинские препараты, новые методы лечения, но в первую очередь давайте обращать внимание на физическую активность как элемент профилактики и лечения сахарного диабета, - поставила главный акцент Ирина Слуцкая. Спортсменка знает об этом не понаслышке. Она сама пережила страшный диагноз, буквально с нуля вновь начала тренироваться после тяжелого лечебного курса, вместе с врачом «нащупывала» оптимальные дозы физических нагрузок – и в итоге вновь встала в строй.
Не только о лекарственном обеспечении пациентов, но и о необходимости активной пропаганды здорового образа жизни и правильного питания говорили все участники круглого стола. Акция к этому и призывает – к объединению усилий всех государственных и общественных институтов для пропаганды физической активности, рационального питания, отказа от вредных привычек и своевременной диагностики заболеваний. Неравнодушная общественность высказала пожелание: пусть после этой акции пустеют не столько полки с медпрепаратами в аптеках, сколько полки в магазинах спортивного снаряжения.
Для людей старшего возраста с диабетом сегодня на волжской набережной в районе Ленинградского спуска в 13.00 прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его дала специалист по лечебной физкультуре из Москвы Кристина Володина. Во главе «ходоков» шла Ирина Слуцкая. А в 15.00 на ледовой арене Самарского дворца спорта начался мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом под руководством Ирины Слуцкой.
В Самаре представляла оздоровительный марафон прославленная фигуристка, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, четырехкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая. Первой встречей в рамках акции сегодня утром стало заседание круглого стола в Самарской губернской Думе. Тему «Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента» за круглым столом обсуждали депутаты, медики, фармацевты, представители общественных организаций, пропагандирующих оздоровительные практики.
- Сегодня собрались вместе те, кому небезразлична тема здорового образа жизни. Это люди неравнодушные, - подчеркнула председатель думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. – Мы сегодня планируем выработать рекомендации для всех ветвей власти, для общественных институтов, чтобы они стали руководством к действию. Пока мы здоровы, никто не задумывается о таких страшных показателях: в стране сахарным диабетом страдают 4,5 млн человек, только в Самарской области это заболевание диагностировано у 925 детей. От осложнения вследствие сахарного диабета в стране каждый год умирают более 66 тыс. человек.
- Да, сейчас появляются новые эффективные медицинские препараты, новые методы лечения, но в первую очередь давайте обращать внимание на физическую активность как элемент профилактики и лечения сахарного диабета, - поставила главный акцент Ирина Слуцкая. Спортсменка знает об этом не понаслышке. Она сама пережила страшный диагноз, буквально с нуля вновь начала тренироваться после тяжелого лечебного курса, вместе с врачом «нащупывала» оптимальные дозы физических нагрузок – и в итоге вновь встала в строй.
Не только о лекарственном обеспечении пациентов, но и о необходимости активной пропаганды здорового образа жизни и правильного питания говорили все участники круглого стола. Акция к этому и призывает – к объединению усилий всех государственных и общественных институтов для пропаганды физической активности, рационального питания, отказа от вредных привычек и своевременной диагностики заболеваний. Неравнодушная общественность высказала пожелание: пусть после этой акции пустеют не столько полки с медпрепаратами в аптеках, сколько полки в магазинах спортивного снаряжения.
Для людей старшего возраста с диабетом сегодня на волжской набережной в районе Ленинградского спуска в 13.00 прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его дала специалист по лечебной физкультуре из Москвы Кристина Володина. Во главе «ходоков» шла Ирина Слуцкая. А в 15.00 на ледовой арене Самарского дворца спорта начался мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом под руководством Ирины Слуцкой.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
12 мая 2017
450
12 мая 2017
160
12 мая 2017 , 18:46
189
На эти цели из бюджета города планируется выделить 9,3 млн рублей.
12 мая 2017 , 18:41
161
Причина - на аукцион не было подано ни одной заявки.
12 мая 2017 , 18:16
113
Эти территории прошли отбор на участие в новой программе по благоустройству в 2017 году.
12 мая 2017 , 18:12
450
В ближайшие два дня прогнозируется отсутствие существенных осадков.
12 мая 2017 , 17:40
206
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского...
12 мая 2017 , 17:36
1766
На дороги региона вернули ручные радары, замеряющие скорость машин. Эти мобильные средства...
12 мая 2017 , 17:33
185
12 мая на территории 37 квадрата воинских захоронений «Рубежное» состоялась...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
13 апреля 2017
5856
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
28 апреля 2017
5190
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
4869
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4701
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
5 мая 2017
454
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
5 мая 2017
459
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2586
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.
10 мая 2017
422
1
Рисунок посвящен Великой Отечественной войне.