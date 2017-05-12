Фигуристка Ирина Слуцкая провела мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом

В Самаре представляла оздоровительный марафон прославленная фигуристка, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, четырехкратная чемпионка России, семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Мира, двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая. Первой встречей в рамках акции сегодня утром стало заседание круглого стола в Самарской губернской Думе. Тему «Диабет победим. Ответственность государства, общества и пациента» за круглым столом обсуждали депутаты, медики, фармацевты, представители общественных организаций, пропагандирующих оздоровительные практики.- Сегодня собрались вместе те, кому небезразлична тема здорового образа жизни. Это люди неравнодушные, - подчеркнула председатель думского комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина. – Мы сегодня планируем выработать рекомендации для всех ветвей власти, для общественных институтов, чтобы они стали руководством к действию. Пока мы здоровы, никто не задумывается о таких страшных показателях: в стране сахарным диабетом страдают 4,5 млн человек, только в Самарской области это заболевание диагностировано у 925 детей. От осложнения вследствие сахарного диабета в стране каждый год умирают более 66 тыс. человек.- Да, сейчас появляются новые эффективные медицинские препараты, новые методы лечения, но в первую очередь давайте обращать внимание на физическую активность как элемент профилактики и лечения сахарного диабета, - поставила главный акцент Ирина Слуцкая. Спортсменка знает об этом не понаслышке. Она сама пережила страшный диагноз, буквально с нуля вновь начала тренироваться после тяжелого лечебного курса, вместе с врачом «нащупывала» оптимальные дозы физических нагрузок – и в итоге вновь встала в строй.Не только о лекарственном обеспечении пациентов, но и о необходимости активной пропаганды здорового образа жизни и правильного питания говорили все участники круглого стола. Акция к этому и призывает – к объединению усилий всех государственных и общественных институтов для пропаганды физической активности, рационального питания, отказа от вредных привычек и своевременной диагностики заболеваний. Неравнодушная общественность высказала пожелание: пусть после этой акции пустеют не столько полки с медпрепаратами в аптеках, сколько полки в магазинах спортивного снаряжения.Для людей старшего возраста с диабетом сегодня на волжской набережной в районе Ленинградского спуска в 13.00 прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе. Его дала специалист по лечебной физкультуре из Москвы Кристина Володина. Во главе «ходоков» шла Ирина Слуцкая. А в 15.00 на ледовой арене Самарского дворца спорта начался мастер-класс по фигурному катанию для детей с диабетом под руководством Ирины Слуцкой.