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Фестиваль современного искусства в Музее модерна принимает заявки на этой неделе

21 и 22 июля в самарском Музее модерна пройдет первый экспериментальный фестиваль современного искусства «Ай» (16+).

Организаторы приглашают к участию всех современных самарских художников.

Прием заявок на участие в фестивале ведется по электронной почте muhipoch@gmail.com до 15 июля. Принимаются работы любых форматов, техник и жанров, попадающие под определение современного искусства.

- Ай - то, что и ты. Это свобода и случай, - пишут организаторы о фестивале. - Здесь первый казус соединения подобного - площадка, позволяющая художникам и прочим деятелям современного искусства продемонстрировать свое творчество, а гостям увидеть его основную идею - свободу эксперимента. Принцип фестиваля - момент закономерных случайностей, результат которого для всех индивидуален. Проще говоря, создается пространство, где каждая вещь или действие становятся результатом эксперимента, а люди - главной экспозицией. Здесь за ощущения. Ведь все, что тебя окружает, ты переживаешь сначала через них. Ощущаешь, значит видишь. Поэтому и тут пространство будет нести свое для каждого, а исход действий невозможно предугадать.

Более подробная информация здесь.
Дата: 11 июля 2018 , 20:19
308
Автор текста: Ирина Кириллова
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