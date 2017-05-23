Фестиваль прессы в этом году пройдет в парке Гагарина
Праздник состоится в субботу, 27 мая, с 11:00 до 14:00. Темой двадцать четвертого по счету фестиваля станет подготовка города к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в фестивале примут участие ведущие СМИ региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции, Интернет СМИ, а также студенческие и ведомственные издания. Все участники готовят для гостей развлекательные программы и организуют интерактивные площадки, где будет отражена тема предстоящего мундиаля. Планируется, что в фестивале также примет участие один из послов ЧМ-2018 в Самаре, а также волонтеры ЧМ-2018.
В 12:00 на стадионе в парке пройдет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ.
Для гостей фестиваля прессы будут организованы оригинальные фото-зоны и конкурс хештега #smr2018 в Instagram, конкурс детских рисунков «Футбол глазами детей» на асфальте, футбольные мастер-классы, концерты творческих коллективов, розыгрыши призов, благотворительные акции и полевая кухня.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в фестивале примут участие ведущие СМИ региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции, Интернет СМИ, а также студенческие и ведомственные издания. Все участники готовят для гостей развлекательные программы и организуют интерактивные площадки, где будет отражена тема предстоящего мундиаля. Планируется, что в фестивале также примет участие один из послов ЧМ-2018 в Самаре, а также волонтеры ЧМ-2018.
В 12:00 на стадионе в парке пройдет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ.
Для гостей фестиваля прессы будут организованы оригинальные фото-зоны и конкурс хештега #smr2018 в Instagram, конкурс детских рисунков «Футбол глазами детей» на асфальте, футбольные мастер-классы, концерты творческих коллективов, розыгрыши призов, благотворительные акции и полевая кухня.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
23 мая 2017
156
23 мая 2017
193
23 мая 2017
1026
23 мая 2017
297
23 мая 2017
187
23 мая 2017 , 21:30
156
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством футбольного клуба для...
23 мая 2017 , 21:00
317
С 1 июля министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области планировало...
23 мая 2017 , 19:54
140
Программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступила в завершающую стадию в...
23 мая 2017 , 19:01
148
Одного из руководителей ООО «Самаратрансстрой» будут судить за коммунальную аварию на Московском шоссе
В суд Красноглинского района Самары передали уголовное дело, возбужденное в отношении начальника...
23 мая 2017 , 17:58
193
Праздник состоится в субботу, 27 мая, с 11:00 до 14:00. Темой двадцать четвертого...
23 мая 2017 , 17:47
1026
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
23 мая 2017 , 16:36
216
В мае вступил в силу новый закон, который позволяет принимать на военную службу граждан,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5903
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5452
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
4001
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3833
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
15 мая 2017
831
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
19 мая 2017
571
1
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
19 мая 2017
538
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
19 мая 2017
396
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...