Фестиваль прессы в этом году пройдет в парке Гагарина

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в фестивале примут участие ведущие СМИ региона: печатные издания, телерадиокомпании, радиостанции, Интернет СМИ, а также студенческие и ведомственные издания. Все участники готовят для гостей развлекательные программы и организуют интерактивные площадки, где будет отражена тема предстоящего мундиаля. Планируется, что в фестивале также примет участие один из послов ЧМ-2018 в Самаре, а также волонтеры ЧМ-2018.В 12:00 на стадионе в парке пройдет товарищеский матч между футболистами и ветеранами ПФК «Крылья Советов» и командой представителей СМИ.Для гостей фестиваля прессы будут организованы оригинальные фото-зоны и конкурс хештега #smr2018 в Instagram, конкурс детских рисунков «Футбол глазами детей» на асфальте, футбольные мастер-классы, концерты творческих коллективов, розыгрыши призов, благотворительные акции и полевая кухня.