Фестиваль прессы в этом году пройдет в Струковском парке

Организаторами по традиции выступают администрация Самары и областная организация Союза журналистов России. В этом году фестиваль отмечает 25-летие, тема его будет также юбилейной - 100-летие областного Союза журналистов.В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания.В программе - выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.Открытие в 12:00 на главной сцене.