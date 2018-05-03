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Фестиваль прессы в этом году пройдет в Струковском парке

26 мая в Самаре пройдет фестиваль «Пресса-2018». Праздник всех медиа состоится на территории Струковского сада, открытого после масштабной реконструкции.

Организаторами по традиции выступают администрация Самары и областная организация Союза журналистов России. В этом году фестиваль отмечает 25-летие, тема его будет также юбилейной - 100-летие областного Союза журналистов.

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области. Участниками фестиваля также станут ведомственные, студенческие и национальные издания.

В программе - выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, фотовыставки, розыгрыши призов, полевая кухня, благотворительные акции и многое другое.

Открытие в 12:00 на главной сцене.
Дата: 2 мая 2018 , 12:30
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