Фестиваль прессы перенесли на 27 мая

В этом году фестиваль пройдет в Струковском саду.



Юбилейный XXV фестиваль журналистики «Пресса-2018» в этом году возвращается в Струковский сад. Срок проведения мероприятия перенесли на один день – с субботы, 26 мая, на воскресенье, 27 мая. Открытие состоится в 12:00 на главной сцене.



В фестивале примут участие ведущие средства массовой информации города и области. Всего планируется организовать 25 развлекательных площадок. На мероприятии выступят музыкальные и танцевальные коллективы, пройдут конкурсы, тематические викторины, мастер-классы, фотовыставки, розыгрыши призов.



Приятным сюрпризом станет выступление коллектива бальных танцев и исполнение духовым оркестром вальса Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии». Впервые этот легендарный вальс в память о воинах, погибших в русско-японской войне, в исполнении духового оркестра прозвучал 110 лет назад в Самаре в Струковском саду.