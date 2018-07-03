Фестиваль болельщиков закроют на два дня

На фестивале не запланировано никаких мероприятий до 6 июля. В день проведения матчей Уругвай - Франция и Бразилия – Бельгия площадь снова будет открыта для всех желающих.Также Фестиваль болельщиков не будет работать 8, 9, 12 и 13 июля.