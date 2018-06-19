Фестиваль болельщиков в Самаре готовится к просмотру матча Россия - Египет

Во вторник, 19 июня, сборная России проведет свой второй матч на Чемпионате мира по футболу. Соперником станет сборная Египта. Самарцы и гости города готовятся к игре. Некоторые из них уже пришли на площадь Куйбышева. Помимо болельщиков сборной России, в фанзоне ждут этой игры иностранцы из Сербии, Австралии, Коста-Рики, Колумбии, Дании, Перу, Японии, Чили. Здесь же студенты Самарского университета из Сенегала, которые пришли посмотреть матч своей сборной против Польши.