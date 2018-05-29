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Федеральная программа «Бизнес класс» стартовала в Самарской области

Сбербанк и Google при поддержке правительства Самарской области запустили федеральную программу «Бизнес класс».

Это бесплатный проект, направленный на поддержку малого и микробизнеса в регионе. Принять участие в нем могут как опытные, так и начинающие предприниматели. Регистрация открыта на сайте www.business-class.pro. К проекту также присоединились соседние регионы — Ульяновская, Саратовская и Волгоградская области.

- Эта обучающая программа крайне важна для нашего региона. Она помогает не только предпринимательскому сообществу, но и финансовым институтам, а также управленческим командам области. Я хочу поблагодарить организаторов "Бизнес класса" — Сбербанк и Google — и рассчитываю, что все пройдет с большим успехом, - говорит Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области.

Более 220 тысяч человек из разных регионов России уже зарегистрировались в «Бизнес классе». 85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. По окончании обучения более половины действующих предпринимателей отмечают значимые улучшения бизнес-показателей.

Каждый зарегистрировавшийся участник уже сейчас может приступить к занятиям. Программа доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия пройдут в Самаре. Их смогут посетить самые активные участники режима «интенсив» из Самарской, Ульяновской, Саратовской и Волгоградской областей. Ведущими тренингов выступят известные российские бизнес-эксперты: Константин Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья Балахнин. Регистрация и прохождение тестирования в режим «интенсив» продлятся до 23 июля 2018 года.

- Мы восхищаемся тем, что делают российские предприниматели и уверены, что их усилия, энтузиазм и упорство играют сегодня огромную роль в развитии регионов и экономики в целом. Сбербанк заинтересован в том, чтобы в стране росло количество успешных компаний и представителей малого бизнеса с профессиональным и осознанным подходом к развитию собственного дел, — отметил Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель Дирекции GR Сбербанка. — Именно на это нацелен “Бизнес класс”. 98% наших выпускников назвали обучение в программе хорошей инвестицией своего времени. А каждый пятый “новичок” — открыл свое дело еще во время учебы или сразу после ее завершения. Это отличные результаты, и я рад, что теперь программой смогут воспользоваться в Самарской области.

Участники могут выбрать одно из двух направлений: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». В зависимости от направления будет предложен курс с учетом основных интересов. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели. Начинающие смогут узнать, как найти бизнес-идею, выстроить рабочие процессы и разработать бизнес-план. Материалы курса разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами.

«Google поддерживает инициативы, направленные на развитие компетенций среди предпринимателей, в разных странах. В России мы в партнерстве со Сбербанком реализуем программу “Бизнес класс”. 

- Курс охватывает весь комплекс вопросов, которые возникают при масштабировании бизнеса или открытии собственного дела с нуля, - говорит Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия. - Мы рады, что география проекта расширяется, и сегодня к нему подключается Самарская область. Будем благодарны правительству региона за активную помощь в реализации программы».

По завершении проекта опытные предприниматели освоят новейшие методики и инструменты для развития бизнеса в современных реалиях, а начинающие бизнесмены получат практические знания о бизнес-процессах и пошаговый план открытия собственного дела.

- Чтобы вести успешный бизнес, нужно обладать соответствующими знаниями. Сбербанк не только кредитует малый и средний бизнес, но и совместно с партнерами инвестирует значительные средства в его развитие. Помогая предпринимателям, банк, во-первых, получает надежных и финансово грамотных клиентов, во-вторых, вносит свой вклад в социально-экономическую поддержку регионов. Мы заинтересованы в том, чтобы среди наших партнеров было как можно больше профессиональных руководителей с осознанным подходом к развитию дела, — отметил Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.

Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.

«Бизнес класс» - это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. На данный момент проект реализуется в 41 регионе России. К концу 2018 года планируется подключить к программе 46 субъектов России, включая те регионы, где «Бизнес класс» уже запущен. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro.

***

О Сбербанке

Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

О компании Google

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet.
Дата: 29 мая 2018 , 16:19
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