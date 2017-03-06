Фасады домов и дороги Красноглинского района продолжат приводить в порядок к мундиалю
Сегодня глава Самары Олег Фурсов поручил до 15 марта подготовить всю необходимую сметную документацию по благоустройству этого района.
Именно Красноглинский район примет основной поток туристов на Чемпионате мира по футболу 2018 года. По красноглинским улицам и дорогам у гостей будет складываться первое впечатление о городе. Поэтому к благоустройству района нужно отнестись особенно внимательно, подчеркнул Олег Фурсов на совещании по этому вопросу. Работы предстоит много: деревья вдоль Красноглинского шоссе должны быть кронированы, ограждения - приведены в единый стиль. Департаменту городского хозяйства и экологии Олег Фурсов поручил включить улицу Сергея Лазо и Ветвистую в план дорожного ремонта на 2017 год.
Отдельного упоминания заслуживает само Красноглинское шоссе, которое в этом году ожидает масштабная реконструкция. Проезжая часть при этом будет расширена до четырех полос. В этом году также отремонтируют въездную группу на съезде с Сокского моста, обновят остановочные павильоны, проведут озеленение. За счет средств собственников отремонтируют фасады и ограждения промышленных предприятий, вывески на объектах потребительского рынка приведут к единому стилистическому оформлению. Эта работа уже началась. Также на съезде с улицы Батайской появится композиция «Самара – сердце России».
Нужно отметить, что благоустройство территории вдоль туристических и гостевых маршрутов - одно из приоритетных направлений деятельности городских и районных властей в рамках подготовки к мундиалю.
Именно Красноглинский район примет основной поток туристов на Чемпионате мира по футболу 2018 года. По красноглинским улицам и дорогам у гостей будет складываться первое впечатление о городе. Поэтому к благоустройству района нужно отнестись особенно внимательно, подчеркнул Олег Фурсов на совещании по этому вопросу. Работы предстоит много: деревья вдоль Красноглинского шоссе должны быть кронированы, ограждения - приведены в единый стиль. Департаменту городского хозяйства и экологии Олег Фурсов поручил включить улицу Сергея Лазо и Ветвистую в план дорожного ремонта на 2017 год.
Отдельного упоминания заслуживает само Красноглинское шоссе, которое в этом году ожидает масштабная реконструкция. Проезжая часть при этом будет расширена до четырех полос. В этом году также отремонтируют въездную группу на съезде с Сокского моста, обновят остановочные павильоны, проведут озеленение. За счет средств собственников отремонтируют фасады и ограждения промышленных предприятий, вывески на объектах потребительского рынка приведут к единому стилистическому оформлению. Эта работа уже началась. Также на съезде с улицы Батайской появится композиция «Самара – сердце России».
Нужно отметить, что благоустройство территории вдоль туристических и гостевых маршрутов - одно из приоритетных направлений деятельности городских и районных властей в рамках подготовки к мундиалю.
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