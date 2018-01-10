Фасад самарского Дома промышленности планируют привести в порядок к Чемпионату мира по футболу

Сейчас здание огородили забором.



Дом промышленности (ул. Куйбышева, 145) является объектом культурного наследия регионального значения и сейчас находится в аварийном состоянии. Для привлечения инвестора для реконструкции здания в августе 2013 года оно было внесено в уставный капитал АО «Траспортно-логистическая корпорация».



Как сообщили sgpress.ru в областном правительстве, АО «ТЛК» ищет потенциального инвестора для приведения фасада Дома промышленности в хорошее состояние к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Комментарий АО «ТЛК» на момент выхода новости получить не удалось.



Как ранее писал sgpress.ru, строителям предстоит проделать работы по облицовке стен плитами из мрамора или травенита, покрасить фасад, отремонтировать гранитные ступени, лепнину и кирпичную кладку стен, заменить стекла и установить водосточные трубы.







