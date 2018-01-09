Фасад дома Неклюдиной отреставрируют в 2019 году
Памятник градостроительства и архитектуры федерального значения расположен на улице Венцека, 48. Двухэтажное здание было построено во второй половине XIX века. Сейчас здесь располагается один из филиалов Главного государственного центра суд-мед и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ.
По информации департамента управления имуществом городской администрации, объект является многоквартирным жилым домом с нежилыми помещениями. Общая площадь нежилых помещений составляет 1795,1 кв.м.
По информации регионального Минэнерго, ремонт фасада дома планируется на 2019 год.
По информации департамента управления имуществом городской администрации, объект является многоквартирным жилым домом с нежилыми помещениями. Общая площадь нежилых помещений составляет 1795,1 кв.м.
По информации регионального Минэнерго, ремонт фасада дома планируется на 2019 год.
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