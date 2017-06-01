Фасад Самарского цирка обновят к чемпионату мира по футболу

Об этом стало известно на встрече губернатора Николая Меркушкина с министром культуры РФ Владимиром Мединским.



В четверг, 1 июня, свою работу начал ХХI Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимает глава региона Николай Меркушкин.



В среду, 31 мая, губернатор провел несколько рабочих встреч с членами федерального кабинета министров. На совещании с заместителем председателя правительства РФ Ольгой Голодец обсуждалась федеральная программа строительства школ, на реализацию которой планируется дополнительное выделение средств. Кроме того, по словам Николая Меркушкина, федеральный центр, возможно, выделит допфинансирование на строительство детских садов.



Также губернатор проинформировал Ольгу Голодец о ходе строительства в Самаре «Клиники сердца».



На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным поднималась тема реализации программы подготовки Тольятти к 50-летию выпуска первого автомобиля.



Николай Меркушкин провел рабочую встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. Стороны обсуждали тему создания на площадях АвтоВАЗа центра корпоративных решений Сбербанка. Он позволит создать в Тольятти порядка 1000 новых рабочих мест.



Глава региона встретился и с министром культуры РФ Владимиром Мединским. Тема встречи - обсуждение работ по реконструкции Фабрики-кухни в Самаре и здания Самарского цирка, фасад которого будет реконструирован к началу чемпионата мира по футболу.



Кроме того, губернатор провел работу рабочую встречу с главой Роскосмоса Игорем Комаровым.

