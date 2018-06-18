Фанаты сборной Колумбии приедут в Самару на 70 автобусах

Через 10 дней, 28 июня, в Самаре состоится очередной матч группового этапа Чемпионата мира по футболу. Сборная Сенегала сыграет с Колумбией. Как рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, 25 июня в наш город приедет большая организованная группа болельщиков из Южной Америки. Их доставят на 70 автобусах.