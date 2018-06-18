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Фанаты сборной Колумбии приедут в Самару на 70 автобусах

Их прибытие в Самару намечено на 25 июня.

Через 10 дней, 28 июня, в Самаре состоится очередной матч группового этапа Чемпионата мира по футболу. Сборная Сенегала сыграет с Колумбией. Как рассказал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко, 25 июня в наш город приедет большая организованная группа болельщиков из Южной Америки. Их доставят на 70 автобусах.   
Дата: 18 июня 2018 , 12:42
298
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: belultras.by
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