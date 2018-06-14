Фан-зону в Самаре посетили уже несколько тысяч человек

В четверг, 14 июня, в 16:00 на площади Куйбышева в Самаре начала работать площадка фестиваля болельщиков. Помимо самарцев, на нее пришли гости из Коста-Рики, Сербии. Сборные этих стран откроют программу Чемпионата мира в Самаре в воскресенье, 17 июня.К 18:00 на площади Куйбышева собрались несколько тысяч человек. В 19:00 на площадке фестиваля болельщиков начнется прямая трансляция матча-открытия Чемпионата мира по футболу Россия - Саудовская Аравия.По окончании игры на сцену поднимутся музыканты культовой российской группы "ДДТ".Площадка фестиваля болельщиков завершит свою работу в 22:00.