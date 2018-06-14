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Фан-зону в Самаре посетили уже несколько тысяч человек

Главным событием вечера станет трансляция футбольного матча Россия-Саудовская Аравия.

В четверг, 14 июня, в 16:00 на площади Куйбышева в Самаре начала работать площадка фестиваля болельщиков. Помимо самарцев, на нее пришли гости из Коста-Рики, Сербии. Сборные этих стран откроют программу Чемпионата мира в Самаре в воскресенье, 17 июня.

К 18:00 на площади Куйбышева собрались несколько тысяч человек. В 19:00 на площадке фестиваля болельщиков начнется прямая трансляция матча-открытия Чемпионата мира по футболу Россия - Саудовская Аравия.

По окончании игры на сцену поднимутся музыканты культовой российской группы "ДДТ".

Площадка фестиваля болельщиков завершит свою работу в 22:00.
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Дата: 14 июня 2018 , 18:52
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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