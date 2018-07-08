Фан-фест возобновит работу 10 июля

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева закроют. На фан-зоне не запланировано никаких мероприятий до 10 июля. В день матча Франция – Бельгия площадь снова будет открыта для всех желающих. Трансляция игры начнется в 22:00.Музыкальная программа на площадке начнется в 20:00. На сцене выступят группы «Дзен Сити», «Bambozza», «Comedoz» и «Cheese People». С 23:50 – часовой диджей-сет.