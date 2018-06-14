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Фан-зону на площади Куйбышева открыли для болельщиков

В первый день ЧМ-2018 здесь выступят 600 артистов.

В четверг, 14 июня, стартует Чемпионат мира по футболу. В 19:00 по самарскому времени главный судья матча Россия - Саудовская Аравия даст старт первой игре первенства.

В 16:00 в Самаре площадь Куйбышева, на которой во время ЧМ-2018 будет проходить фестиваль болельщиков, открыли для жителей и гостей города. Фан-зона сможет вместить до 20 тысяч человек. Перед болельщиками выступят более 600 артистов. В 19:00 на большом экране начнется трансляция матча открытия Россия-Саудовская Аравия. После него на сцену выйдет группа "ДДТ".

В фан-зоне работают точки общепита, где продают напитки и еду.

Стоит напомнить о перечне предметов, которые по требованиям безопасности запрещено проносить на территорию фестиваля болельщиков:

1. Взрывчатые вещества и любые предметы, ими начиненные.

2. Средства взрывания.

3. Оружие любого типа, в том числе самообороны, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия.

4. Колющие или режущие предметы, ножи, иное холодное оружие, а также иные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия.

5. Сжатые и сжиженные газы (за исключением карманных зажигалок).

6. Огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов.

7. Аэрозольные баллончики, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его копии.

8. Воспламеняющиеся твердые вещества.

9. Окисляющие вещества и органические перекиси.

10. Токсичные вещества, радиоактивные материалы и коррозирующие вещества.

11. Ядовитые, отравляющие или едко пахнущие вещества.

12. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы.

13. Красящие вещества.

14. Устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки).

15. Иные вещества, изделия, предметы, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению.

16. Материалы экстремистского, оскорбительного или дискриминационного характера, содержащие нацистскую атрибутику или символику, либо атрибутику или символику экстремистских организаций, или направленные на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса по месту рождения, финансовому состоянию или иного статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических убеждений или иных убеждений, сексуальной ориентации или по любой другой причине, включая, но не ограничиваясь баннерами, флагами, символикой и атрибутикой, листовками, одеждой.

17. Рекламные материалы любого рода, печатная продукция религиозного, политического или оскорбительного содержания или содержания, противоречащего общественному порядку и/или морали (в том числе баннеры, транспаранты, плакаты, вывески и их аналоги), за исключением религиозных книг для личного использования, а также баннеров размером не более 2x1,5 м, содержание которых должно быть направлено на поддержку спортсменов и не должно содержать оскорбительных, нецензурных, провокационных текстов, слов, символов и изображений, в том числе направленных на дискриминацию любого рода против страны, лица или группы лиц по признаку расы, цвета кожи, этнического, национального или социального происхождения и статуса, пола, инвалидности, языка, религии, политических убеждений, сексуальной ориентации или по любой другой причине.

18. Флаги и баннеры, размеры которых превышают 2 x 1,5 м.

19. Древки для флагов или плакатов любого типа. Допускается использование только гибких пластмассовых и так называемых двойных древков, не превышающих 1 метра в длину и 1 см в диаметре и изготовленных из непожароопасного материала.

20. Музыкальные инструменты и духовые приспособления для извлечения звуков (в том числе вувузелы). Исключениями являются дудки.

21. Бумажные рулоны или бумага в пачках.

22. Средства защиты тела: бронежилеты, средства для защиты тела, используемые для единоборств и при занятии экстремальными видами спорта, или корсеты (за исключением случаев, обусловленных медицинскими показаниями).

23. Лекарственные препараты более 1 упаковки более 7 различных наименований (в любой форме (в т. ч. аэрозолях, каплях, шприцах и т.п.) в заводской фабричной упаковке) и средства медицинского назначения, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача (документ на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его копии.

24. Наркотические, психотропные и токсические вещества, их прекурсоры, в том числе в виде лекарственных средств, за исключением лекарственных препаратов в объемах, предусмотренных рецептом врача (на русском или английском языках), при предъявлении такого рецепта либо его копии.

25. Любые виды алкогольных напитков.

26. Стеклянные контейнеры и бутылки.

27. Жидкости в емкостях более 100 мл.

28. Термосы и фляги.

29. Рабочие инструменты (за исключением служебной зоны).

30. Зонты длиной свыше 25 см в закрытом состоянии.

31. Штатив для фото и видео аппаратуры (с тремя опорами (тренога) и с одной опорой (монопод).

32. Громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 75 см.

33. Складные стулья или скамьи.

34. Скутеры, не предназначенные для перевозки представителей маломобильных групп населения (далее – МГН), за исключением инвалидных колясок, электрических инвалидных колясок, электрических 3-х или 4-х колесных скутеров, предназначенных для перевозки МГН (не превышающих ширину 700 мм и длину 1300 мм, и с радиусом поворота 900 мм, ширина, разворота не более 1500 мм. Скорость электрических скутеров и электрических инвалидных колясок не должна превышать 6 км/ч).

35. Спортинвентарь и спортивное оборудование, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты.

36. Технические средства, способные помешать проведению Мероприятий или причинить неудобство их участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления (кроме общепринятых средств поддержки).

37. Маски, шлемы, а также любые иные средства маскировки или предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности.

38. Движущиеся и планирующие летательные аппараты и их модели (планеры, дроны, воздушные змеи и т.д.), в том числе комплектующие для самостоятельной сборки беспилотных летающих аппаратов и пульты управления ими.

39. Любые сыпучие вещества независимо от объема, за исключением лекарственных препаратов в соответствии с п. 23 и средств личной гигиены.

40. Любые животные, за исключением собак-проводников, при наличии ветеринарного документа, с отметками о прививках, сделанных в срок, а также документа установленного образца на собаку-проводника.

41. Любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.
 
Дата: 14 июня 2018 , 16:03
1809
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: Кирилл Ляхманов
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