Факультету иностранных языков СГСПУ исполнилось 75 лет

В конце февраля преподаватели и студенты факультета иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического университета пригласили своих выпускников и ветеранов в Дом культуры железнодорожников, чтобы с размахом отметить свой юбилей.



Собравшихся приветствовал президент СГСПУ Игорь Вершинин. Много лет он, переводчик французской поэзии, был ректором. Недавно передал бразды правления Олегу Мочалову. Игорь Владимирович был также в 2001 году инициатором создания в нашем городе офиса «Альянс Франсез». Перерезал красную ленточку вместе со специально по этому случаю прибывшим в наш город президентом Франции Жаком Шираком. Преподаватели и выпускники факультета - основатели различных клубов и объединений, делающих культуру других стран доступной широким слоям жителей Самары.



Декан Ольга Шалифова в своем выступлении подчеркнула: изучение иностранных языков в нашей области стало развиваться именно благодаря усилиям сотрудников Куйбышевского педагогического института, преемником которого сегодня стал СГСПУ.



Из вуза на фронт



История факультета иностранных языков начинается с открытия в 1937 году в нашем городе годичных курсов для нужд Красной армии. На их базе в 1938 году был создан трехгодичный учительский институт иностранных языков, влившийся в октябре 1941 года на правах факультета в Куйбышевский педагогический институт. Можно представить, сколько усилий пришлось приложить, чтобы в годы войны создать такое сложное подразделение вуза. Подготовить аудитории, разработать программы и методику преподавания, подобрать педагогов. Благо, среди прибывающих в запасную столицу эвакуированных были подходящие специалисты. За три года войны, несмотря на огромные трудности, факультет выпустил 157 человек. Многие из них сразу же по окончании института ушли на фронт переводчиками.



Из «кембриджской пятерки»



Конечно, привлечь иностранцев к преподаванию было нелегко. Особенно в те годы, когда Куйбышев из запасной столицы превратился в закрытый город. Как же обрадовались будущие учителя английского в 50-е, когда узнали, что у них будут два преподавателя-англичанина - Джим Андреевич и Марк Петрович. Говорили, что эти граждане Великобритании преследовались на родине, будучи руководителями профсоюза, и вынуждены были бежать в СССР. Только недавно ФСБ обнародовала данные, что в Куйбышеве прятали едва избежавших провала членов знаменитой «кембриджской пятерки» под руководством Кима Филби, сотрудничавших с советским государством. В Куйбышеве разведчиков поселили в отдельной квартире в доме №179 на улице Фрунзе. При этом Дональд Маклин жил по документам на имя Марка Петровича Фрезера, а Гай Берджесс - на имя Джима Андреевича Элиота. Можно понять, сколько знаний о стране, ее культуре и современном состоянии английского языка могли дать куйбышевским студентам эти молодые аристократы, выпускники Кембриджского университета!



Земля людей



Но и в те времена, когда о носителях языка пришлось на время забыть, один из преподавателей немецкого, Герман Орешко, придумал для ребят способ общения с зарубежными сверстниками - через переписку! Под его руководством студенты организовали Клуб интернациональной дружбы (КИД) «Земля людей». Герман Станиславович предложил кидовцам исследовать историю подпольного комитета узников концлагеря Бухенвальд, в который входили русские, украинцы, французы, бельгийцы, немцы-антифашисты и представители других национальностей. Студенты иняза добились даже того, чтобы в закрытом Куйбышеве состоялось собрание бывших подпольщиков, готовивших восстание в самом страшном лагере смерти. Прошли кидовцы и по следам павшего во время Великой Отечественной войны бывшего студента Куйбышевского пединститута Героя Советского Союза Петра Ганюшина, собрав материалы о его подвиге.



Таким образом, будущие преподаватели накопили опыт в создании поисковых отрядов и школьных музеев. И научили этому своих подопечных.



Международные связи



Студенты и выпускники факультета иностранных языков пединститута не подводили свою альма-матер. В советское время многих отправляли на стажировку в страны Африки и Азии в качестве переводчиков в профессионально-технические центры, на стройки и прииски государств, с которыми сотрудничала наша страна. Ребятам приходилось переживать множество трудностей и даже опасностей. Жаркий климат тропические болезни, новое окружение, незнакомая профессиональная лексика, местные диалекты и даже вооруженные противостояния и локальные конфликты - все это куйбышевские комсомольцы переносили с большой выдержкой и находчивостью. В настоящее время международный отдел СГСПУ, в котором работают выпускники иняза, ведет сотрудничество со многими учебными заведениями мира. И иностранные студенты также приезжают в самарский вуз, и не только для изучения русского языка.



Интеллектуальный багаж



Сейчас, когда открылись границы, иностранные языки стали для самарской молодежи пропуском в окружающий мир. Благодаря им ребята едут на стажировки, поступают в магистратуру самых лучших университетов, устраиваются на работу в международные компании. Но главное - они получают на факультете огромный интеллектуальный багаж, который помогает им чувствовать себя на равных с зарубежными сверстниками. И всем этим они обязаны преподавателям-корифеям, многие из которых до сих пор трудятся здесь. Это, в частности, первый доктор наук иняза Ольга Кострова, профессора Марина Кулинич, Владимир Савицкий, Лидия Вершинина, опытнейшие педагоги Диана Шустова, Лидия Малютина и многие другие.



На всех языках



Некоторые бывшие выпускники и профессора иняза пединститута создали и возглавили кафедры иностранных языков в других учебных заведениях города. Имена Антонины Харьковской, Галины Козловской, Лидии Говердовской почитаемы поколениями самарцев. Они пришли поздравить родной факультет с юбилеем. Удивительно было видеть, как молодо выглядят ветераны иняза. Лидия Говердовская уверена, что все это благодаря активной умственной работе, которую совершают изучающие иностранный язык на протяжении всей своей жизни. А уж если человек знает несколько иностранных языков, то ясность ума ему обеспечена до глубокой старости! В СГСПУ, кстати, сейчас активно вводится помимо основных английского, французского и немецкого также итальянский язык. Его преподают доцент кафедры романской филологии Ольга Ненашева и молодой педагог из Италии Кармело Касконе. В штате СГСПУ также несколько преподавателей - носителей языка. Это Брендон Ховард Броуди и Гурван Легаль. Сейчас студенты и преподаватели СГСПУ активно готовятся к проведению мирового футбольного первенства.