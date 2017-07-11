Фактами "воскрешения" рекламных щитов в Самаре занялась полиция

22 июня подрядная организация, работая по муниципальному контракту, демонтировала незаконный рекламный щит на четной стороне ул. Стара-Загора рядом с остановкой «Мебельный магазин».



Точнее, убрали части конструкции - панно и так называемые «ноги». А через два дня идентичные элементы были кем-то установлены вновь. Удивительно, но они подошли к бетонному основанию идеально. Скоро на щите разместили рекламу частного детского сада и медицинских услуг. Таким же образом обратно вернулось еще около 15 нелегальных конструкций, ранее убранных подрядчиком из разных мест.

Одновременно с этим на базе, где компания должна хранить демонтированные щиты, обнаружили первые пропажи. Не досчитались и панно, и «ног», и бетонных оснований. Об этом рассказал заместитель начальника отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного обеспечения комитета по наружной рекламе Дмитрий Рязанов. Факты сопоставили, и, по его словам, есть основания подозревать сотрудников компании в мошенничестве.- Вновь установленные конструкции по всем параметрам идентичны тем, что были на базе, - отметил Дмитрий Рязанов. - Мы подготовили всю информацию и обратились к главе Самары. Ситуация находится на личном контроле Олега Борисовича Фурсова. Глава города направил собранные материалы в полицию для проверки.- В Управление МВД России по городу Самаре поступило обращение главы города. Данное обращение зарегистрировано. В настоящее время по нему проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - прокомментировал «СГ» руководитель пресс-службы МВД России по городу Самаре майор внутренней службы Владимир Поляков.Также по поручению Олега Фурсова в ближайшее время комитет по наружной рекламе расторгнет муниципальный контракт с подрядчиком, допустившим нарушения. Демонтаж незаконных рекламных конструкций продолжится, но силами уже другой организации.В настоящее время в Самаре выявлено 320 нелегальных щитов, в том числе 132 располагаются на муниципальной земле. Конструкции, которые «ушли» с базы подрядной организации, снесут повторно. Известно, что одним из условий новых контрактов станет хранение демонтированных объектов на территории, предоставленной муниципалитетом. Это позволит избежать злоупотреблений со стороны подрядчиков в дальнейшем.Многие организации, желая продвинуть свои товары и услуги, не подозревают, что размещают рекламу на незаконных щитах и кормят нелегальный бизнес. В этом случае страдают честные рекламные компании, которые имеют право устанавливать щиты. Они недополучают прибыль, соответственно, не зарабатывает городской бюджет. Например, на ул. Стара-Загора, через дорогу от возвращенной конструкции, находится законный щит, и он, в отличие от своего соседа, простаивает без рекламы.