«Эвотор» экономит время и деньги
С 1 февраля 2017 года в действие вступают положения федерального закона №54-ФЗ, согласно которому кассовые аппараты должны отправлять информацию об оплатах оператору фискальных данных. Быстро решить вопрос с обновлением парка кассовой техники позволяет смарт-терминал «Эвотор» — гибридное кассовое устройство на базе планшета с OS Android с принтером кассовых чеков.
Специалисты Сбербанка называют пять главных преимуществ нового устройства.
1. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Дополнительного обновления или покупки комплектов модернизации не потребуется.
2. Рутинные действия, например, приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее).
3. «Эвотор» оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом «облаке» и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения, поскольку смарт-терминал распознаёт его по штрихкоду и предоставляет все данные сам.
4. Гаджет позволяет вводить программы лояльности, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки. Подобные акции доказали свою эффективность, особенно перед праздниками, например 23 февраля и 8 марта.
5. Возможности терминала можно расширить — подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.
Узнать больше о возможностях смарт-терминала «Эвотор» и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Специалисты Сбербанка называют пять главных преимуществ нового устройства.
1. Смарт-терминал полностью соответствует требованиям федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники», согласно которому все данные о продажах теперь должны отправляться в налоговую службу онлайн. Дополнительного обновления или покупки комплектов модернизации не потребуется.
2. Рутинные действия, например, приёмка товара и занесение базу, возврат или списание, «Эвотор» совершает за считанные минуты. В «Личном кабинете» предприниматель имеет возможность отследить товарооборот в каждой точке, а также провести аналитику продаж по нескольким показателям (чеки, выручка и так далее).
3. «Эвотор» оперативно предоставляет информацию — данные о работе с терминалом хранятся в защищённом «облаке» и бизнесмен всегда может получить к ним доступ. Также в облачном хранилище содержится база более 1,5 миллиона товарных позиций — при приемке нового товара не нужно вбивать названия и единицы измерения, поскольку смарт-терминал распознаёт его по штрихкоду и предоставляет все данные сам.
4. Гаджет позволяет вводить программы лояльности, начислять бонусные баллы постоянным покупателям или предоставлять скидки. Подобные акции доказали свою эффективность, особенно перед праздниками, например 23 февраля и 8 марта.
5. Возможности терминала можно расширить — подключить сканер штрихкодов, денежный ящик, модуль ЕГАИС или терминал для приема карт. С помощью специального модуля клиент сможет расплатиться даже средствами с электронного кошелька.
Узнать больше о возможностях смарт-терминала «Эвотор» и приобрести его можно в офисах Сбербанка, которые занимаются обслуживанием юридических лиц. Адрес ближайшего офиса в Самаре вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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