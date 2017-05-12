Евгений Савин: «Самара – футбольный город, и от строящегося стадиона захватывает дух!»
В пятницу, 12 мая, в Самару прибыл Евгений Савин - телеведущий и комментатор российского спортивного телеканала «МАТЧ ТВ», а в прошлом нападающий ПФК «Крыльев Советов».
13 мая бывший спортсмен официально станет одним из Послов Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Приехав в город, Савин сразу же направился на площадку строительства нового футбольного стадиона «Самара Арена».
- От посещения стадиона – одни эмоции. Это, действительно, грандиозное сооружение. Когда ты заходишь внутрь недостроенного здания, то захватывает дух, - поделился впечатлениями Евгений. - Самара – футбольный город, и я очень рад бывать здесь. Мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встречи в Лондоне – это было замечательное время, и я невероятно рад, что буду представлять Самару в качестве Посла Чемпионата мира по футболу.
После знакомства с «Самара Ареной» Евгений Савин посетил волонтерский центр ЧМ-2018, где встретился с участниками программы «Городские волонтеры». Уверенный в себе и веселый, Евгений сразу же зарядил энергией всех присутствующих, рассказал интересные случаи из своей комментаторской карьеры и поделился планами на будущее. Желающих задать вопросы телеведущему было много: «За какую команду вы болеете?», «Почему после ухода из футбола вы решили стать не тренером, а футбольным комментатором?», «Какие воспоминания остались о Самаре?».
- О Самаре остались самые теплые воспоминания. Могу сказать, что я больше привязываюсь даже не к городу, а к людям, которые тебя окружают. Ведь футбольный клуб это не только одни футболисты, это еще и болельщики, и работники клуба. Это одна большая семья, - рассказал Евгений Савин. - Когда после двух серьезных травм я не смог продолжить футбольную карьеру, то начал спрашивать себя: «Что я умею?». И пришло понимание, что очень люблю общаться с людьми. Поэтому и оказался на телевидении. Тут существует негласное правило - нужно быть уверенным в себе на 300%. Говорить себе: «Я Ваня Ургант» и идти вперед.
Вечером 12 мая бывший нападающий выйдет на футбольное поле «Металлурга», чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном 75-летию самарского клуба.
А 13 мая на стадионе «Металлург» перед матчем 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Зенит» (Санкт-Петербург) состоится официальная церемония подписания соглашения.
Болельщики увидят Посла и на главном поле. Перед началом прямого эфира на канале «Наш Футбол» Евгений Савин выполнит первый удар по мячу.
- У меня завтра ответственная миссия: мало того, что меня делают Послом Чемпионата мира официально, я делаю первый удар по мячу перед матчем. После этого мне сразу же нужно будет нестись в комментаторскую кабинку, потому что я еще и освещаю саму игру. Комментировать мой удар будет Федор Погорелов, - рассказал телеведущий.
13 мая бывший спортсмен официально станет одним из Послов Самары, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Приехав в город, Савин сразу же направился на площадку строительства нового футбольного стадиона «Самара Арена».
- От посещения стадиона – одни эмоции. Это, действительно, грандиозное сооружение. Когда ты заходишь внутрь недостроенного здания, то захватывает дух, - поделился впечатлениями Евгений. - Самара – футбольный город, и я очень рад бывать здесь. Мою игру за «Крылья» мы вспоминали даже с Леонидом Слуцким во время нашей встречи в Лондоне – это было замечательное время, и я невероятно рад, что буду представлять Самару в качестве Посла Чемпионата мира по футболу.
После знакомства с «Самара Ареной» Евгений Савин посетил волонтерский центр ЧМ-2018, где встретился с участниками программы «Городские волонтеры». Уверенный в себе и веселый, Евгений сразу же зарядил энергией всех присутствующих, рассказал интересные случаи из своей комментаторской карьеры и поделился планами на будущее. Желающих задать вопросы телеведущему было много: «За какую команду вы болеете?», «Почему после ухода из футбола вы решили стать не тренером, а футбольным комментатором?», «Какие воспоминания остались о Самаре?».
- О Самаре остались самые теплые воспоминания. Могу сказать, что я больше привязываюсь даже не к городу, а к людям, которые тебя окружают. Ведь футбольный клуб это не только одни футболисты, это еще и болельщики, и работники клуба. Это одна большая семья, - рассказал Евгений Савин. - Когда после двух серьезных травм я не смог продолжить футбольную карьеру, то начал спрашивать себя: «Что я умею?». И пришло понимание, что очень люблю общаться с людьми. Поэтому и оказался на телевидении. Тут существует негласное правило - нужно быть уверенным в себе на 300%. Говорить себе: «Я Ваня Ургант» и идти вперед.
Вечером 12 мая бывший нападающий выйдет на футбольное поле «Металлурга», чтобы сыграть в традиционном матче, посвященном 75-летию самарского клуба.
А 13 мая на стадионе «Металлург» перед матчем 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» - «Зенит» (Санкт-Петербург) состоится официальная церемония подписания соглашения.
Болельщики увидят Посла и на главном поле. Перед началом прямого эфира на канале «Наш Футбол» Евгений Савин выполнит первый удар по мячу.
- У меня завтра ответственная миссия: мало того, что меня делают Послом Чемпионата мира официально, я делаю первый удар по мячу перед матчем. После этого мне сразу же нужно будет нестись в комментаторскую кабинку, потому что я еще и освещаю саму игру. Комментировать мой удар будет Федор Погорелов, - рассказал телеведущий.
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