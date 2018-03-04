Этой ночью Самару от снега будут расчищать свыше 300 единиц спецтехники

По сообщению управления информации и аналитики администрации областного центра, днём в воскресенье, 4 марта, улицы Самары от снега расчищали 102 уборочные машины и 114 дорожников. В ночь число задействованной техники будет увеличено почти в три раза.Управляющие организации оповещены о необходимости вывода людей и техники с четырёх утра. Особое внимание будет уделяться расчистке выходов из подъездов, пешеходных дорожек, скатных крыш, козырьков.