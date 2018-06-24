Есть места: Как записать ребенка в детский сад

Для успешного прохождения процедуры городской департамент образования рекомендует проверить данные, указанные родителями в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») https://es.asurso. ru. Если там есть неточности или утратившие силу сведения, можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг для внесения необходимых изменений.Информация об имеющихся в муниципальных детсадах свободных местах по состоянию на 22 мая размещена на сайте департамента образования http://samadm.ru/authority/the_ department_of_education/ в разделе «Департамент информирует». У самарцев есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения, но не более пяти, их надо отметить в порядке убывания предпочтения. Для добавления дошкольного учреждения в заявление нужно обращаться опятьтаки в МФЦ.Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:- наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в образовательном учреждении в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;- дата регистрации данных о ребенке в электронном реестре;- возраст ребенка по состоянию к 1 сентября 2018 года;- направленность группы.О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты детского сада в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте https://es.asurso. ru, указав индивидуальный номер своего обращения.Подтвердить свое согласие с предоставленным местом необходимо письменно в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено место.В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия или несогласия в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.Для восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределении свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.