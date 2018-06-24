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Есть места: Как записать ребенка в детский сад

26 июня в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2018 - 2019 учебный год.

Для успешного прохождения процедуры городской департамент образования рекомендует проверить данные, указанные родителями в заявлении в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование») https://es.asurso. ru. Если там есть неточности или утратившие силу сведения, можно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг для внесения необходимых изменений.

Информация об имеющихся в муниципальных детсадах свободных местах по состоянию на 22 мая размещена на сайте департамента образования http://samadm.ru/authority/the_ department_of_education/ в разделе «Департамент информирует». У самарцев есть право выбрать для своих детей предпочитаемые дошкольные учреждения, но не более пяти, их надо отметить в порядке убывания предпочтения. Для добавления дошкольного учреждения в заявление нужно обращаться опятьтаки в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:
- наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в образовательном учреждении в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
- дата регистрации данных о ребенке в электронном реестре;
- возраст ребенка по состоянию к 1 сентября 2018 года;
- направленность группы.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты детского сада в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения можно ознакомиться на сайте https://es.asurso. ru, указав индивидуальный номер своего обращения.

Подтвердить свое согласие с предоставленным местом необходимо письменно в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. Обращаться надо непосредственно в учреждение, в котором ребенку предоставлено место.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия или несогласия в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

Для восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределении свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.
Дата: 24 июня 2018 , 13:25
219
Автор текста: Игорь Озеров
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