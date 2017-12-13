Еще одну заявку на участие в конкурсе на пост главы Самары подала пенсионерка
Елена Черезова стала 16 кандидатом.
Ранее sgpress.ru сообщал о том, что еще одну заявку подал сотрудник предприятия «Центр технической инвентаризации» Константин Гусев.
Также в числе претендентов руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» Вадим Киреев,безработный ветеран МВД Виталий Копылов, слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Валентин Сульянов, а также заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» Екатерина Бородай, экс-издатель журнала «СМР.Собака.ru», профессор Самарской государственной областной академии Наяновой и депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, безработный Сергей Власов, гендиректор ООО «Зеленый мир» Алексей Макеев, менеджер ООО «Элвис-АКом» Константин Горлов, финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник» Людмила Голованова и директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, замдиректора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов.
Еще раньше документы в комиссию подали начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев, директор строительной компании «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев и директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников.
Документы для участия в конкурсе принимают с 20 ноября по 18 декабря включительно по адресу: улица Куйбышева, 124 (по будням - с 10 до 17). Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря, а если потребуется, то и 21, и 22 декабря. Тогда и станет известно имя нового главы Самары.
Ранее sgpress.ru сообщал о том, что еще одну заявку подал сотрудник предприятия «Центр технической инвентаризации» Константин Гусев.
Также в числе претендентов руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» Вадим Киреев,безработный ветеран МВД Виталий Копылов, слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Валентин Сульянов, а также заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» Екатерина Бородай, экс-издатель журнала «СМР.Собака.ru», профессор Самарской государственной областной академии Наяновой и депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, безработный Сергей Власов, гендиректор ООО «Зеленый мир» Алексей Макеев, менеджер ООО «Элвис-АКом» Константин Горлов, финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник» Людмила Голованова и директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, замдиректора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов.
Еще раньше документы в комиссию подали начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев, директор строительной компании «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев и директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников.
Документы для участия в конкурсе принимают с 20 ноября по 18 декабря включительно по адресу: улица Куйбышева, 124 (по будням - с 10 до 17). Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря, а если потребуется, то и 21, и 22 декабря. Тогда и станет известно имя нового главы Самары.
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