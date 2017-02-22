Еще одна авиакомпания запустит рейсы из Самары в Пермь

Далее рейсы данной авиакомпании будут по понедельникам, четвергам и субботам. Перевозка планируется на воздушных судах CRJ-200.Также будут выполняться полеты из Самары в города Уральского федерального округа (регулярные рейсы со стыковкой в Перми):- Самара – Ханты – Мансийск по понедельникам;- Ханты – Мансийск - Самара по четвергам;- Самара – Салехард по субботам;- Салехард - Самара по понедельникам;- Самара – Сургут по четвергам.Стоимость билетов, условия перевозки и расписание рейсов нужно уточнять на сайте авиакомпании.