Еще один самарский спектакль поедет на «Золотую Маску»

«Побег из Шоушенка» Самарского академического театра драмы им. Горького включен в афишу программы «Маска Плюс» 2017.



Постановка заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Гвоздкова по повести Стивена Кинга «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка» станет вторым спектаклем Самарского театра драмы, который поедет в следующем году в Москву. Ранее в списке претендентов на главную театральную премию страны была названа «История лошади», представленная в номинации: «Оперетта/мюзикл».



Цель «Маски Плюс» - расширение географии фестиваля. Внеконкурсная программа «Золотой Маски» включает спектакли, не вошедшие в основной конкурс, но дошедшие до финала. В формировании афиши «Маски Плюс» 2017 приняли участие ведущие театральные критики: Павел Руднев, Андрей Пронин и Вера Сенькина. Она пройдет в Москве в период с 1 по 10 марта 2017 года. В ней примут участие девять театральных коллективов.



В этом году на «Золотую Маску» номинированы три коллектива нашей области: Самарский академический театр оперы и балета с оперой «Леди Макбет Мценского уезда», Самарский театр драмы им. Горького со сценической фантазией «История лошади» и новокуйбышевский театр «Грань» с французским средневековым фарсом «Корабль дураков».



23-й фестиваль пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2017 года. Церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» состоится 19 апреля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.