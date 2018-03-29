Еще один пляж для маломобильных граждан в Самаре оборудуют на Маяковском спуске

Ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи.



По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, в 2018 году в купальный сезон будут оборудованы пляжи:



- на 1-й очереди набережной (от улицы Ленинградской до Вилоновской);

- на 2-й очереди набережной (от улицы Маяковского до спуска на Первомайской и до границы пляжа «Кинап»);

- на 4-й очереди набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);

- на спуске улицы Советской Армии;

- на спуске Барбошиной поляны;

- у санатория «Можайский»;

- на Красной Глинке;

- на спуске Загородного парка.



Также в этом году планируется оборудовать два пляжа для маломобильных граждан - в районе Некрасовского и Маяковского спусков. Там уложат твердое покрытие до воды, установят пандусы для захода в воду, кабины для переодевания, скамейки, биотуалеты.



Перед завозом песка на пляжи, водолазы очистят дно от бутылок, банок, крупных камней, мусора. Также на территории пляжей разместят стенды с информацией о правилах поведения, запрете курения и распития спиртных напитков, выгула собак. Вся информация будет продублирована на английском языке.