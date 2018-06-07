Энергетики «Самарских РС» призывают рыбаков помнить о правилах электробезопасности

Категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах воздушных линий электропередачи и непосредственно под ними. Учитывайте, что расстояние от земли до проводов линии электропередачи составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров. Касание проводов удилищем, который является проводником или полупроводником электрического тока, неизбежно приведет к смертельной травме. При этом получить ее может не только сам рыбак, но и те, кто находятся рядом. При проходе под ЛЭП во избежание случайного прикосновения или приближения к проводам удилища на недопустимо близкое расстояние (менее 1,5 метров)инструмент ловли необходимо предварительно складывать.Прежде чем приступить непосредственно к рыбалке, осмотритесь по сторонам. Выбирайте места для ловли рыбы вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов. Неигнорируйте информационные таблички и знаки безопасности - «Не влезай, убьет!», «Охранная зона ЛЭП», «Ловля рыбы вблизи ЛЭП смертельно опасна!».Также необходимо помнить, что категорически запрещается ловить рыбу во время грозы. Большую опасность представляют и разжигание костров или организация туристических стоянок в охранных зонах воздушных линий.