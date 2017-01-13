Елку с площади Куйбышева уберут на следующей неделе

По планам, в понедельник, 16 января с нее начнут снимать новогодние игрушки. Речь идет про 600 шаров красного, серебристого и золотого цветов. Во вторник и среду будут снимать иллюминацию. Напомним, в этом году ель, установленную на площади Куйбышева, украшали 28 световых панно «Свеча», 385 метров гирлянд с LED-лампами и 688 метров гирлянд «Нить». Уже в четверг и пяницу будет выполнен демонтаж самой конструкции, которая имеет высоту 22 метра.