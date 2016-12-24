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Елки у ДК "Искра" и "Армады" украсят Красную Глинку к Новому году

 В Самаре завершается подготовка территорий городских районов к празднованию Нового года и Рождества. Для того, чтобы праздничное настроение ощущалось не только на центральной площади губернской столицы - Куйбышева, но и в остальной части города, проделана большая работа.

Многие районные елки устанавливаются и украшаются на традиционных, привычных жителям местах. Однако есть и исключения. Например, в Красноглинском районе елка в этом году переехала. Долгие годы она устанавливалась на территории стадиона "Энергия", который принадлежит ЗАО ГК "Электрощит-ТМ Самара". Но в этом году новогодней красавицы там не будет. Как рассказал sgpress.ru глава Красноглинского района Олег Комаров, ежегодно за счет бюджетных средств закупались 200 сосен, из которых впоследствии и собиралась большая елка для размещения на названном стадионе.

- 14 сентября администрацией района в адрес ЗАО было направлено письмо по вопросу согласования доставки сосен. 30 сентября от предприятия было получено электронное сообщение, в котором говорилось, что установка елки на стадионе "Энергия" в этом году не планируется, - пояснил Олег Комаров. 

По его словам, учитывая, что администрация не вправе устанавливать за деньги налогоплательщиков елку на территории частной собственности без соответствующего согласования, были приняты альтернативные решения по новогоднему оформлению Красной Глинки. В рамках новой концепции светодиодными гирляндами будут украшены 32 дерева по центральной улице поселка - Батаевской. Новогодняя елка, украшенная гирляндами, расположилась в районе здания "Армада". Еще одна большая ель украшена светодиодными гирляндами у ДК "Искра".
Дата: 23 декабря 2016 , 14:51
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Владимир Пермяков
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