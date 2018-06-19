Елена Зольникова: «Многие думают, что фольклор - это кокошник и нарумяненные щёки. Это не так»

- В детстве я говорила родителям, что хочу быть русской народной девушкой. Всегда любила петь именно старинные песни. Поэтому во втором классе меня отдали в детский фольклорный ансамбль. Тогда, в 90-е годы, в Самаре практически не было настоящего, чистого фольклора, коллективы занимались стилизацией. И для меня все началось именно с нее.- Чистый фольклор - песни, которые записывают в этнографических экспедициях. Фиксируют не только слова, но и манеру исполнения, диалект. А стилизация - обработанные русские песни, написанные на авторские тексты или исполняемые под авторскую музыку. Большинство существующих сегодня фольклорных коллективов на самом деле исполняют именно такие композиции. То же касается национальных костюмов. Фольклорный наряд - воспроизведение тех образцов одежды, которые реально существовали. Стилизация - вариация на тему. К примеру, может быть взят традиционный сарафан, но украшен так, как захотелось автору, а не как когда-то носили в деревнях.- Когда я училась на народно-хоровом отделении института культуры, мы ездили в такие экспедиции самостоятельно - нам необходимо было записать определенное количество песен. Это было не очень удобно и даже небезопасно - стучать во все двери и спрашивать, где здесь поют. Сейчас экспедиции организует Самарский центр русской традиционной культуры. Заранее определяют даты, район, проводят переговоры с местными работниками культуры, которые помогают выйти на поющих бабушек. Решается вопрос с питанием, размещением - чаще всего это школа или клуб. За последние пять лет участникам экспедиции удалось собрать очень много ценнейшего фольклорного материала.- Долгое время считалось, что в Самарской области фольклора не осталось. Последние экспедиции показали, что это не так. Сохранились и хороводные, и обрядовые песни. В селе Васильевка Борского района нам удалось записать очень интересный свадебный обряд, в который наряду с общеизвестными входили элементы, о которых мы никогда не слышали. Это редкая удача - записать процесс целиком. Обычно в памяти старожилов всплывают только отдельные кусочки. С ребятами из «Украсы» мы уже поставили небольшую часть этого обряда, отправили запись на всероссийский фестиваль-конкурс «Наследники традиций». Планирую поставить его целиком.- Это детский фольклорный коллектив, которым я руковожу. Он работает на базе общеобразовательной школы №53 от школы искусств №3 «Младость». В нем занимаются около 20 ребят 8 - 17 лет. Как песенный коллектив он сформировался только в минувшем учебном году. До этого мы шили традиционные костюмы, вышивали, плели из бисера, разучивали традиционные бытовые танцы. Сейчас делаем все то же самое, только еще поем народные песни, в том числе самарские, ставим обряды. А еще каждый год организуем в школе представления на календарные праздники - Кузьминки, Рождество, Масленицу, Троицу. Сценарии стараемся менять, чтобы зрителям было интересно.- Иногда бывает трудно объяснить ребятам и родителям, что такое вообще фольклор. Многие думают, что это кокошник, нарумяненные щеки и песни Кадышевой. Особенно сложно было привлечь детей в первый год, когда мне еще нечего было показать. Сейчас проще, мы участвуем во многих конкурсах, нас знают в школе. Я беру всех детей, без прослушиваний. Далеко не всегда сразу можно оценить потенциал ребенка. Он может стесняться, может не уметь петь - так тоже бывает.- В августе мы со старшими ребятами планируем присоединиться к этнографической экспедиции. А до этого, в июле, хотим поучаствовать в профильной смене «Берестечко» в лагере «Жигули». Я езжу туда с восьми лет. Там собираются детские фольклорные коллективы со всей области, проходят мастерклассы по различным видам рукоделия, мы ставим обряды, разучиваем песни. Вместо дискотек там вечерки, а вместо футбола - лапта и городки.- Да, это фольклорно-этнографическая студия «Уклад», ею руководит Татьяна Анатольевна Мачкасова. Состав этого коллектива разновозрастной, много молодежи, студентов. Причем из разных учебных заведений, зачастую не имеющих отношения к музыке и фольклору. Это любительский коллектив, самодеятельный. Настоящий фольклорный ансамбль таким и должен быть. Ведь его задача - передать чистый, нефильтрованный фольклор. Если же коллектив будет полностью состоять из профессионалов, получится хор. Музыкальное образование требует, чтобы все было правильно с точки зрения классической музыки, а в фольклоре далеко не всегда так.