Елена Лапушкина вступила в должность главы Самары

Во вторник, 26 декабря, депутаты гордумы выбрали нового главу областного центра.



На суд народных избранников конкурсная комиссия представила трех человек, которые в числе еще 43 прошли собеседования на прошлой неделе. Ими стали: глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина, генеральный директор ООО ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов и советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов. Большинство депутатов проголосовали за Елену Лапушкину, которая теперь на пять лет займет кресло главы Самары. Она официально вступила в должность после процедуры инаугурации.





