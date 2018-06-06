Елена Лапушкина проверила готовность летних лагерей к приему детей
Она посетила «Волжский Артек» и «Волжанку».
В среду, 6 июня, в лагере «Волжский Артек» подвели итоги XXI городского фестиваля детского творчества «Подснежник» среди детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию. В фестивале участвовало более 2 000 ребят.
Тематика- Чемпионат мира по футболу. Именно этому спортивному событию были посвящены авторские стихи, творческие и танцевальные номера, песни.
Поздравить ребят приехали глава Самары Елена Лапушкина и председатель гордумы Алексей Дегтев.
- Вы еще так молоды, но уже добились значительных результатов в творчестве! Вы, безусловно, талантливые ребята, но кроме этого у вас еще есть огромное трудолюбие и вкус к жизни. Вашей энергии и целеустремленности можно только позавидовать, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова отметила, что за время существования фестиваль помог раскрыть таланты 43 000 ребят. Среди них - Ангелина Сергеева, Василина Кукушкина, Антон Стрижаков, Людмила и Наталья Волковы, Никита Транцев, Максим Башаркин, Артем Демихов. Сейчас все они – профессиональные артисты. Многие из них работают на ведущих площадках страны и региона.
Елена Лапушкина также оценила условия летнего отдыха детей в спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп». Там глава города посетила корпус для маломобильных ребят, спортивные площадки и медицинский корпус. В последнем проводился ремонт. Сейчас подрядчику осталось благоустроить территорию и оснастить корпус оборудованием. Средства на эти работы уже выделены.
Также глава города осмотрела территорию лагеря «Волжанка». Елена Лапушкина отметила, что корпус оснащен всем необходимым для комфортного отдыха и оздоровления детей: в лагере оборудована современная спортивная площадка, зона отдыха, игровые площадки, столики с навесами, летняя эстрада, открыт медицинский кабинет «Спелеокамера», а также проводятся целый комплекс оздоровительных программ.
В среду, 6 июня, в лагере «Волжский Артек» подвели итоги XXI городского фестиваля детского творчества «Подснежник» среди детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию. В фестивале участвовало более 2 000 ребят.
Тематика- Чемпионат мира по футболу. Именно этому спортивному событию были посвящены авторские стихи, творческие и танцевальные номера, песни.
Поздравить ребят приехали глава Самары Елена Лапушкина и председатель гордумы Алексей Дегтев.
- Вы еще так молоды, но уже добились значительных результатов в творчестве! Вы, безусловно, талантливые ребята, но кроме этого у вас еще есть огромное трудолюбие и вкус к жизни. Вашей энергии и целеустремленности можно только позавидовать, - подчеркнула Елена Лапушкина.
Руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова отметила, что за время существования фестиваль помог раскрыть таланты 43 000 ребят. Среди них - Ангелина Сергеева, Василина Кукушкина, Антон Стрижаков, Людмила и Наталья Волковы, Никита Транцев, Максим Башаркин, Артем Демихов. Сейчас все они – профессиональные артисты. Многие из них работают на ведущих площадках страны и региона.
Елена Лапушкина также оценила условия летнего отдыха детей в спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп». Там глава города посетила корпус для маломобильных ребят, спортивные площадки и медицинский корпус. В последнем проводился ремонт. Сейчас подрядчику осталось благоустроить территорию и оснастить корпус оборудованием. Средства на эти работы уже выделены.
Также глава города осмотрела территорию лагеря «Волжанка». Елена Лапушкина отметила, что корпус оснащен всем необходимым для комфортного отдыха и оздоровления детей: в лагере оборудована современная спортивная площадка, зона отдыха, игровые площадки, столики с навесами, летняя эстрада, открыт медицинский кабинет «Спелеокамера», а также проводятся целый комплекс оздоровительных программ.
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