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Елена Лапушкина провела личный прием граждан по жилищным проблемам

На этой неделе глава города Елена Лапушкина провела личный прием граждан. Несколько самарцев обратились к мэру с просьбой оказать им содействие в улучшении жилищных условий.

У Ларисы Ерендеевой сложилась нестандартная ситуация. Женщина с 16-летней дочерью проживают в общежитии на улице Куйбышева в 18-метровой комнате с двумя соседками.

Место здесь Ерендеева получила в 1998 году, когда работала на Самарском почтамте - тогда здание принадлежало этой организации. В 2001 году женщина родила дочь, которую прописала на своих квадратных метрах, и встала в очередь на получение жилья по договору соцнайма. Еще через пять лет общежитие было передано в муниципальную собственность. Сейчас Лариса работает администратором в одном из учреждений культуры. В следующем году женщина выходит на пенсию, поэтому оформить ипотеку, которую придется выплачивать много лет, уже не может.

Елена Лапушкина поручила руководителю департамента управления имуществом Андрею Белоклоковудетально проработать способы решения проблемы:

- Нужно рассмотреть все возможные варианты - от поиска помещения в другом общежитии до выделения материальной помощи. Кроме того, необходимо встретиться со всеми проживающими в этой комнате для выработки совместных решений, - отметила мэр.

Олег Илюшов пришел на встречу с другой проблемой - его квартира находится в доме на улице Водников, который является объектом культурного наследия. Полное название памятника архитектуры - «Каменный хлебный амбар с подвалом и аркой ворот на усадьбе Слининых». В здании всего две квартиры, каждая занимает по этажу. Всего здесь проживает шесть человек. Двухэтажка оснащена водоснабжением, канализацией и всеми необходимыми коммуникациями, за исключением централизованного отопления. Теплом дом обеспечивается с помощью газовых печей. Илюшов пояснил, что из-за отсутствия центрального отопления в здании постоянно сыро и холодно. Но провести его на средства Фонда капитального ремонта не представляется возможным: в старинном особняке всего две квартиры, а фонд работает только с домами, в которых насчитывается более трех.

Елена Лапушкина поручила исполняющему обязанности главы администрации Самарского района Сергею Источникову в сотрудничестве с представителями ПТС оказать жителям помощь в расчетах объема и стоимости работ. Также рассмотрят другие возможности отопления помещения. При этом нужно учитывать, что здание является объектом культурного наследия и подлежит государственной охране.

С вопросом о неудовлетворительном состоянии дома №29 по улице Паровозной обратилась жительница Самары Фаина Такач. Здание планируется постепенно привести в порядок в рамках реализации региональной программы по проведению капитального ремонта: в 2019 году тут обновят фасад, в 2021-м - внутридомовые инженерные системы, в 2023-м - кровлю, в 2031-м - фундамент. Однако людей больше всего беспокоит состояние крыши. По их мнению, именно ее необходимо отремонтировать в первую очередь.

Елена Лапушкина рассказала жительнице, что необходимо сделать, чтобы изменить виды работ, запланированных фондом, и обновить кровлю уже в ближайшее время.  
Дата: 23 июня 2018 , 10:58
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Автор текста: Светлана Келасьева
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