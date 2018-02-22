Елена Лапушкина представила коллективу администрации Железнодорожного района нового главу

В среду, 21 февраля, совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу местной администрации. Из шести кандидатов, заявившихся на конкурс, предпочтение было отдано Вадиму Тюнину.В четверг, 22 февраля, сотрудникам администрации Железнодорожного района нового руководителя представила глава Самары Елена Лапушкина.- Вадим Владимирович хорошо знает Железнодорожный район, его особенности. Раньше он работал в комитете по ЖКХ районной администрации. Я убеждена, что Вадим Владимирович сохранит традиции района и дружный коллектив, умеющий быстро и качественно решать задачи, - сказала Елена Лапушкина.- Железнодорожный район для меня, действительно, родной. Зная ту высокую планку, которая здесь задана коллективом и Еленой Владимировной во время руководства районом, постараюсь ее поднять на более высокий уровень, - заверил присутствующих Вадим Тюнин.Напомним, место руководителя районной администрации было вакантным с декабря, когда занимавшую этот пост Елену Лапушкиной избрали главой Самары.