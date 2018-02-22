Елена Лапушкина представила коллективу администрации Железнодорожного района нового главу
Им стал Вадим Тюнин, который занимал пост руководителя управления оперативного мониторинга регионального министерства энергетики и ЖКХ.
В среду, 21 февраля, совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу местной администрации. Из шести кандидатов, заявившихся на конкурс, предпочтение было отдано Вадиму Тюнину.
В четверг, 22 февраля, сотрудникам администрации Железнодорожного района нового руководителя представила глава Самары Елена Лапушкина.
- Вадим Владимирович хорошо знает Железнодорожный район, его особенности. Раньше он работал в комитете по ЖКХ районной администрации. Я убеждена, что Вадим Владимирович сохранит традиции района и дружный коллектив, умеющий быстро и качественно решать задачи, - сказала Елена Лапушкина.
- Железнодорожный район для меня, действительно, родной. Зная ту высокую планку, которая здесь задана коллективом и Еленой Владимировной во время руководства районом, постараюсь ее поднять на более высокий уровень, - заверил присутствующих Вадим Тюнин.
Напомним, место руководителя районной администрации было вакантным с декабря, когда занимавшую этот пост Елену Лапушкиной избрали главой Самары.
В среду, 21 февраля, совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу местной администрации. Из шести кандидатов, заявившихся на конкурс, предпочтение было отдано Вадиму Тюнину.
В четверг, 22 февраля, сотрудникам администрации Железнодорожного района нового руководителя представила глава Самары Елена Лапушкина.
- Вадим Владимирович хорошо знает Железнодорожный район, его особенности. Раньше он работал в комитете по ЖКХ районной администрации. Я убеждена, что Вадим Владимирович сохранит традиции района и дружный коллектив, умеющий быстро и качественно решать задачи, - сказала Елена Лапушкина.
- Железнодорожный район для меня, действительно, родной. Зная ту высокую планку, которая здесь задана коллективом и Еленой Владимировной во время руководства районом, постараюсь ее поднять на более высокий уровень, - заверил присутствующих Вадим Тюнин.
Напомним, место руководителя районной администрации было вакантным с декабря, когда занимавшую этот пост Елену Лапушкиной избрали главой Самары.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 февраля 2018
151
22 февраля 2018
135
22 февраля 2018
145
22 февраля 2018
131
22 февраля 2018
142
22 февраля 2018
140
22 февраля 2018 , 14:59
151
Его установят на пересечении улиц Красноармейской и Максима Горького.
22 февраля 2018 , 14:37
135
Как живет "храм искусств" без зрителей
22 февраля 2018 , 14:27
225
Авария произошла в четверг, 22 февраля, в 9:30 на трассе «Самара – Волгоград»...
22 февраля 2018 , 14:26
145
Изучить их можно на сайте gorodsreda63.ru.
22 февраля 2018 , 13:56
131
22 февраля 2018 , 12:54
142
Федеральная налоговая служба сообщает, что в России установлены выходные в честь Дня защитника...
22 февраля 2018 , 12:27
140
Венчурный фонд Самарской области инвестирует 2 миллиона рублей в первый стартап -...
22 февраля 2018 , 12:10
129
Подходит к концу рабочая неделя, и впереди целых три выходных дня. Как провести предстоящий...
22 февраля 2018 , 11:41
154
Им стал Вадим Тюнин, который занимал пост руководителя управления оперативного мониторинга...
22 февраля 2018 , 11:11
140
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
1
2
3
4
27 января 2018
3005
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 февраля 2018
2848
Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
24 января 2018
2625
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
13 февраля 2018
2546
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
9 февраля 2018
2336
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
7 февраля 2018
929
С ее помощью можно отправить валентинку.
5 февраля 2018
865
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
24 января 2018
451
Она произошла во вторник, 23 января.
24 января 2018
576
Такую акцию планирует запустить Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской...
24 января 2018
2625
2
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...