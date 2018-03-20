Елена Лапушкина поблагодарила горожан за участие в выборах Президента

Она также отметила активность самарцев в голосовании за проекты "Формирования комфортной городской среды".



Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила горожан за активное участие в выборах Президента России. Также на рабочем совещании в мэрии отметила подчиненных за подготовку к дню голосования, за быстрое реагирование на менявшуюся погоду.



- Огромное спасибо жителям, которые приняли участие в голосовании. Я видела на избирательных участках очереди, видела, что, несмотря на непогоду, люди идут с хорошим настроением, понимают, насколько важное решение они принимают, - сказала Лапушкина. - Самарцы достаточно активно принимали участие и в голосовании за территории, которые будут благоустроены по проекту «Формирование комфортной городской среды». Значит, мы смогли донести актуальность этой темы. Есть отдельные замечания по уборке, мы их отработаем и сделаем выводы.