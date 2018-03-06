06 марта 2018 года,
12:13
$ 57.1    70.17   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Елена Лапушкина: "Решения о строительстве в центре будут приниматься с учетом мнения жителей"

Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города. Очередная - в Ленинском районе - проходила в стенах школы №148. На нее пришли местные общественники, депутаты, все те, кто хотел высказаться о проблемах района и узнать о перспективах его развития. Также на собрании присутствовали представители городской администрации и управляющих компаний. 
 
В начале встречи глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов рассказал жителям о том, какие работы были проведены в прошлом году. Он напомнил, что Самара стоит на пороге большого события - Чемпионата мира по футболу. К Ленинскому району приковано повышенное внимание, так как здесь пролегают главные гостевые и туристические маршруты. На площади имени Куйбышева организуют фан-зону, где будет проходить трансляция футбольных матчей. Эти места во многом определят впечатление болельщиков от нашего города, и выглядеть они должны безукоризненно. 
 
- Предыдущие два года для нашего района были очень сложными, - отметил Дмитрий Титов. - Подготовка к спортивному празднику потребовала колоссального объема работ, они продолжаются и в настоящее время. 
 
В надлежащий вид привели фасады 315 зданий на гостевых маршрутах. Еще более 200 будут отремонтированы до конца мая. Кроме того, с улиц убирают незаконно установленные киоски, гаражи и рекламные конструкции. Обновление коснулось и зон отдыха: поставили новые детские и спортивные площадки, обустроили газоны, установили новые скамейки и фонари. За счет средств городского и областного бюджетов работы прошли на площади имени Куйбышева, в сквере на Самарской площади, у «Шанхая». Весной завершится ремонт в Струковском саду. 
 
Продолжается благоустройство дворов по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году активные жители подавали заявки, чтобы территории около их домов включили в программу. Сегодня в предварительном списке участников около двух десятков дворов. 
 
Кроме того, в рамках президентского проекта обновят общественные пространства. Среди претендентов скверы у Губернского рынка и у памятника Чапаеву, бульвар на улице Мичурина до улицы Дачной, сквер имени Сафронова. Дизайн-проекты этих территорий жители обсудили на общественных слушаниях. Люди внесли свои предложения, которые обязательно учтут. 18 марта общим голосованием будут выбраны три территории-победителя. Их реконструкция пройдет уже в 2018 году. 
 
Елена Лапушкина призвала собравшихся активнее участвовать в федеральном проекте, который рассчитан до 2022 года. И, конечно, обязательно принять участие в голосовании за благоустройство общественных пространств района и города. 
 
Во второй части встречи горожане задавали главе города волнующие их вопросы. 
 
Обращения жителей четко дали понять, что одна из самых волнующих тем для них - сохранение исторического облика города и вопросы многоэтажной застройки. Инициативная группа горожан, проживающих в границах улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической и Клинической, обратилась к Елене Лапушкиной с просьбой не допустить строительство 27-этажного многоквартирного дома в этом районе. С похожим вопросом к главе города обратились и самарцы, которые выступают против застройки в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых. 
 
Елена Лапушкина подчеркнула, что точечная и многоэтажная застройка - серьезная тема, решения по каждому конкретному объекту должны приниматься только после детальных обсуждений с общественностью и представителями архитектурного сообщества. 
 
- По долгу своей работы я очень часто сталкиваюсь с этими вопросами и знаю, насколько они болезненно воспринимаются жителями, - сказала глава города. - Смею вас заверить: в настоящий момент ни по одному из этих объектов комиссия по застройке и землепользованию не собиралась, решение об отклонении от разрешенных параметров строительства не принято, никакие документы я не подписала. Мы однозначно вынесем эти вопросы на заседание Градостроительного совета, выслушаем мнение архитекторов, изучим мнения жителей и только после этого примем окончательное решение. 
 
Другие обращения касались состояния дворов и капитального ремонта жилья. В частности, людей интересовало, как перенести ремонтные работы в доме на более ранний срок. Лапушкина посоветовала жителям провести собрание, составить протокол с нужным им решением. И затем обратиться с этим документом в департамент городского хозяйства и экологии: там есть комиссия, которая рассматривает такие вопросы. О капитальном ремонте спрашивали и жильцы исторического строения по адресу улица Красноармейская, 7. Они рассказали, что им долго пришлось разбираться с фондом капремонта из-за того, что в планах ведомства и в протоколе собрания различаются виды работ. Елена Лапушкина поддержала горожан: 
 
- Люди должны получить то, что они прописали в протоколе общего собрания, - подчеркнула глава города. Она поручила департаменту взять этот вопрос на контроль. 
 
Говорили и о содержании дворов. Представители дома №2 в Студенческом переулке попросили привести в порядок близлежащий склон. А жителям дома 188А на улице Самарской мешают гаражи, из-за которых, по их словам, уничтожили газоны. Мэр дала указание руководству районной администрации, соответствующих департаментов в кратчайшие сроки решить эти проблемы.
 
Дата: 6 марта 2018 , 10:24
146
Автор текста: Ева Скатина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
6 марта 2018
43
В самарской библиотеке представят раритетные издания произведений Максима Горького
Самарской области дадут 198 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник
6 марта 2018
36
Самарской области дадут 198 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник
Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
6 марта 2018
115
Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
Самое самарское. Клады Степана Разина
6 марта 2018
96
Самое самарское. Клады Степана Разина
Грязный
6 марта 2018
130
Грязный "Дунай" на проспекте Карла Маркса в Самаре засыпят
Один день в самарском аэропорту
6 марта 2018
103
Один день в самарском аэропорту
Елена Лапушкина:
6 марта 2018
146
Елена Лапушкина: "Решения о строительстве в центре будут приниматься с учетом мнения жителей"
В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей
6 марта 2018
111
В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей
В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
5 марта 2018
726
В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
Лента новостей
6 марта 2018 , 12:05
43
В самарской библиотеке представят раритетные издания произведений Максима Горького
В среду, 14 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка...
6 марта 2018 , 12:03
36
Самарской области дадут 198 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник
Деньги выделят из резервного фонда правительства России.
6 марта 2018 , 11:49
115
Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
Сообщение о том, что на 1159 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области сломался...
6 марта 2018 , 10:47
96
Самое самарское. Клады Степана Разина
Так нам повезло. Первый настоящий народный герой, чье имя неразрывно связано с нашим краем, -...
6 марта 2018 , 10:43
130
Грязный "Дунай" на проспекте Карла Маркса в Самаре засыпят
Небольшой овраг, тянущийся от проспекта Кирова до улицы Алма-Атинской, в народе называют Вонючим...
6 марта 2018 , 10:36
104
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
В пресс-центре нашего издания экологи, зоозащитники и представители городской власти обсудили...
6 марта 2018 , 10:27
103
Один день в самарском аэропорту
Героиня популярной песни думала о пилоте, «чтобы он хорошо взлетел и так же удачно...
6 марта 2018 , 10:24
146
Елена Лапушкина: "Решения о строительстве в центре будут приниматься с учетом мнения жителей"
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города.
6 марта 2018 , 10:11
111
В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей
В понедельник, 5 марта, в ПАО «Кузнецов» состоялась встреча главы региона Дмитрия...
5 марта 2018 , 21:31
726
В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 5 марта, в 15:30 в Сызранском районе. 
Все новости
Календарь
Март  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
3330
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2916
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
2882
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
9 февраля 2018
2686
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
1985
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
1379
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
1234
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
5 марта 2018
497
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
265
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
283
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.