Елена Лапушкина: "Решения о строительстве в центре будут приниматься с учетом мнения жителей"

В начале встречи глава администрации Ленинского района Дмитрий Титов рассказал жителям о том, какие работы были проведены в прошлом году. Он напомнил, что Самара стоит на пороге большого события - Чемпионата мира по футболу. К Ленинскому району приковано повышенное внимание, так как здесь пролегают главные гостевые и туристические маршруты. На площади имени Куйбышева организуют фан-зону, где будет проходить трансляция футбольных матчей. Эти места во многом определят впечатление болельщиков от нашего города, и выглядеть они должны безукоризненно.

- Предыдущие два года для нашего района были очень сложными, - отметил Дмитрий Титов. - Подготовка к спортивному празднику потребовала колоссального объема работ, они продолжаются и в настоящее время.

В надлежащий вид привели фасады 315 зданий на гостевых маршрутах. Еще более 200 будут отремонтированы до конца мая. Кроме того, с улиц убирают незаконно установленные киоски, гаражи и рекламные конструкции. Обновление коснулось и зон отдыха: поставили новые детские и спортивные площадки, обустроили газоны, установили новые скамейки и фонари. За счет средств городского и областного бюджетов работы прошли на площади имени Куйбышева, в сквере на Самарской площади, у «Шанхая». Весной завершится ремонт в Струковском саду.

Продолжается благоустройство дворов по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году активные жители подавали заявки, чтобы территории около их домов включили в программу. Сегодня в предварительном списке участников около двух десятков дворов.

Кроме того, в рамках президентского проекта обновят общественные пространства. Среди претендентов скверы у Губернского рынка и у памятника Чапаеву, бульвар на улице Мичурина до улицы Дачной, сквер имени Сафронова. Дизайн-проекты этих территорий жители обсудили на общественных слушаниях. Люди внесли свои предложения, которые обязательно учтут. 18 марта общим голосованием будут выбраны три территории-победителя. Их реконструкция пройдет уже в 2018 году.

Елена Лапушкина призвала собравшихся активнее участвовать в федеральном проекте, который рассчитан до 2022 года. И, конечно, обязательно принять участие в голосовании за благоустройство общественных пространств района и города.

Во второй части встречи горожане задавали главе города волнующие их вопросы.

Обращения жителей четко дали понять, что одна из самых волнующих тем для них - сохранение исторического облика города и вопросы многоэтажной застройки. Инициативная группа горожан, проживающих в границах улиц Мичурина, Дачной, Коммунистической и Клинической, обратилась к Елене Лапушкиной с просьбой не допустить строительство 27-этажного многоквартирного дома в этом районе. С похожим вопросом к главе города обратились и самарцы, которые выступают против застройки в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых.

Елена Лапушкина подчеркнула, что точечная и многоэтажная застройка - серьезная тема, решения по каждому конкретному объекту должны приниматься только после детальных обсуждений с общественностью и представителями архитектурного сообщества.

- По долгу своей работы я очень часто сталкиваюсь с этими вопросами и знаю, насколько они болезненно воспринимаются жителями, - сказала глава города. - Смею вас заверить: в настоящий момент ни по одному из этих объектов комиссия по застройке и землепользованию не собиралась, решение об отклонении от разрешенных параметров строительства не принято, никакие документы я не подписала. Мы однозначно вынесем эти вопросы на заседание Градостроительного совета, выслушаем мнение архитекторов, изучим мнения жителей и только после этого примем окончательное решение.

Другие обращения касались состояния дворов и капитального ремонта жилья. В частности, людей интересовало, как перенести ремонтные работы в доме на более ранний срок. Лапушкина посоветовала жителям провести собрание, составить протокол с нужным им решением. И затем обратиться с этим документом в департамент городского хозяйства и экологии: там есть комиссия, которая рассматривает такие вопросы. О капитальном ремонте спрашивали и жильцы исторического строения по адресу улица Красноармейская, 7. Они рассказали, что им долго пришлось разбираться с фондом капремонта из-за того, что в планах ведомства и в протоколе собрания различаются виды работ. Елена Лапушкина поддержала горожан:

- Люди должны получить то, что они прописали в протоколе общего собрания, - подчеркнула глава города. Она поручила департаменту взять этот вопрос на контроль.

Говорили и о содержании дворов. Представители дома №2 в Студенческом переулке попросили привести в порядок близлежащий склон. А жителям дома 188А на улице Самарской мешают гаражи, из-за которых, по их словам, уничтожили газоны. Мэр дала указание руководству районной администрации, соответствующих департаментов в кратчайшие сроки решить эти проблемы.