Электронные табло появятся на 39 остановках. Список
Они показывают время прибытия общественного транспорта.
В Самаре на остановках размещают электронные информационные табло. Они показывают время прибытия общественного транспорта.
Всего в городе появятся 39 таких табло. Они будут расположены на гостевых и туристических маршрутах. Работы по установке завершат до 14 июня.
Информационные табло появятся на следующих остановках:
* Площадь Революции,
* Музей Алабина,
* Железнодорожная поликлиника,
* Железнодорожный вокзал,
* Самарская площадь,
* Полевая (на проспекте Ленина),
* проспект Ленина,
* ТЦ «Амбар»,
* ТЦ «Мега»,
* площадь Славы (на Молодогвардейской),
* Автостанция Аврора (по улице Авроры),
* Стадион «Самара Арена»,
* Барбошина поляна (по Ново-Садовой),
* Станция метро «Московская» (по Московскому шоссе),
* Автовокзал «Центральный» (по Московскому шоссе),
* КРЦ «Звезда» (по Ново-Садовой),
* Завод Тарасова (по Московскому шоссе),
* Алма-Атинская (по Московскому шоссе),
* 2- й проезд,
* 8- й проезд.
Источник информации о прибытии транспорта для табло - сайт Транспортного оператора Самары tosamara.ru. Он позволяет следить за движением пассажирского транспорта в реальном времени и отражать его положение на карте города, сообщили sgpress.ru в мэрии Самары.
В Самаре на остановках размещают электронные информационные табло. Они показывают время прибытия общественного транспорта.
Всего в городе появятся 39 таких табло. Они будут расположены на гостевых и туристических маршрутах. Работы по установке завершат до 14 июня.
Информационные табло появятся на следующих остановках:
* Площадь Революции,
* Музей Алабина,
* Железнодорожная поликлиника,
* Железнодорожный вокзал,
* Самарская площадь,
* Полевая (на проспекте Ленина),
* проспект Ленина,
* ТЦ «Амбар»,
* ТЦ «Мега»,
* площадь Славы (на Молодогвардейской),
* Автостанция Аврора (по улице Авроры),
* Стадион «Самара Арена»,
* Барбошина поляна (по Ново-Садовой),
* Станция метро «Московская» (по Московскому шоссе),
* Автовокзал «Центральный» (по Московскому шоссе),
* КРЦ «Звезда» (по Ново-Садовой),
* Завод Тарасова (по Московскому шоссе),
* Алма-Атинская (по Московскому шоссе),
* 2- й проезд,
* 8- й проезд.
Источник информации о прибытии транспорта для табло - сайт Транспортного оператора Самары tosamara.ru. Он позволяет следить за движением пассажирского транспорта в реальном времени и отражать его положение на карте города, сообщили sgpress.ru в мэрии Самары.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
10 июня 2018
247
10 июня 2018
273
10 июня 2018
205
9 июня 2018
307
9 июня 2018
844
9 июня 2018
317
10 июня 2018 , 13:56
273
Они показывают время прибытия общественного транспорта.
9 июня 2018 , 18:05
307
Заявки подали свыше 12 тысяч человек. Конкурс составил шесть человек на место.
9 июня 2018 , 18:41
299
В среду, 13 июня, в 12:00 на тренировочной базе «Крыльев» (улица...
9 июня 2018 , 16:32
844
У него отсутствовали документы на хищное животное, а сама рысь осенью прошлого года сбежала из...
9 июня 2018 , 13:31
317
Самые заметные новости недели с 4 по 9 июня, по версии sgpress.ru . ...
9 июня 2018 , 15:14
338
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
10 июня 2018 , 15:42
247
В минувшую пятницу коллектив Детской картинной галереи устроил торжественное открытие сразу трех...
9 июня 2018 , 12:29
360
На тротуары уложили плитку, рядом установили новые фонари.
10 июня 2018 , 12:26
222
Специалисты Самарского художественного музея решили рассказать молодому поколению о том, какое...
9 июня 2018 , 12:27
259
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начнет поэтапное внедрение в сферу...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7074
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5497
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
28 мая 2018
2528
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
9 июня 2018
2462
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
27 мая 2018
2371
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
9 июня 2018
338
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
11 мая 2018
841
Самые заметные новости недели с 7 по 11 мая, по версии sgpress.ru.
11 мая 2018
554
Там укладывают новое высокопрочное асфальтобетонное покрытие.
11 мая 2018
744
В пятницу, 11 мая, в самарском Музее модерна обсудили дальнейшую судьбу дачи Головкина.
12 мая 2018
1444
«Мосфильм» готов рассмотреть сценарий картины, в том числе от самарских авторов.