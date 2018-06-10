Электронные табло появятся на 39 остановках. Список

Они показывают время прибытия общественного транспорта.



В Самаре на остановках размещают электронные информационные табло. Они показывают время прибытия общественного транспорта.



Всего в городе появятся 39 таких табло. Они будут расположены на гостевых и туристических маршрутах. Работы по установке завершат до 14 июня.



Информационные табло появятся на следующих остановках:



* Площадь Революции,

* Музей Алабина,

* Железнодорожная поликлиника,

* Железнодорожный вокзал,

* Самарская площадь,

* Полевая (на проспекте Ленина),

* проспект Ленина,

* ТЦ «Амбар»,

* ТЦ «Мега»,

* площадь Славы (на Молодогвардейской),

* Автостанция Аврора (по улице Авроры),

* Стадион «Самара Арена»,

* Барбошина поляна (по Ново-Садовой),

* Станция метро «Московская» (по Московскому шоссе),

* Автовокзал «Центральный» (по Московскому шоссе),

* КРЦ «Звезда» (по Ново-Садовой),

* Завод Тарасова (по Московскому шоссе),

* Алма-Атинская (по Московскому шоссе),

* 2- й проезд,

* 8- й проезд.



Источник информации о прибытии транспорта для табло - сайт Транспортного оператора Самары tosamara.ru. Он позволяет следить за движением пассажирского транспорта в реальном времени и отражать его положение на карте города, сообщили sgpress.ru в мэрии Самары.