Электричка насмерть сбила пенсионера, который шел платить за коммунальные услуги

Трагический инцидент произошел 27 февраля в 10:25 на перегоне «Царевщина-Курумоч».



Как сообщил sgpress.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Валентин Ананьев, электропоезд насмерть сбил 87-летнего мужчину. Пенсионер переходил дорогу в несанкционированном месте и не заметил идущий поезд. Машинист сигналил и применил экстренное торможение, но пожилой человек, очевидно, не услышал гудка электрички.



Известно также, что он был жителем поселка Волжский и шел платить за коммунальные услуги.