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Электричка Аэропорт-Самара теперь останавливается на станциях Старосемейкино, Водинской и Пятилетке

График движения изменился с понедельника, 5 февраля.

По данным Самарской пригородной пассажирской компании, электричке № 6034/6033 Аэропорт Курумоч (отпр. 20.20) – Самара (приб. 21.34) назначены дополнительные остановки – станция Старосемейкино, Водинская и Пятилетка.












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Дата: 5 февраля 2018 , 11:10
64
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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