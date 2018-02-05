Электричка Аэропорт-Самара теперь останавливается на станциях Старосемейкино, Водинской и Пятилетке
График движения изменился с понедельника, 5 февраля.
По данным Самарской пригородной пассажирской компании, электричке № 6034/6033 Аэропорт Курумоч (отпр. 20.20) – Самара (приб. 21.34) назначены дополнительные остановки – станция Старосемейкино, Водинская и Пятилетка.
Расписание:
По данным Самарской пригородной пассажирской компании, электричке № 6034/6033 Аэропорт Курумоч (отпр. 20.20) – Самара (приб. 21.34) назначены дополнительные остановки – станция Старосемейкино, Водинская и Пятилетка.
Расписание:
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